Пашинян заявил о важности расширения экспортных возможностей Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Никол Пашинян в беседе с Эммануэлем Макроном подчеркнул важность расширения экспортных возможностей Армении и углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В ходе беседы обсуждались процесс углубления партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о важности расширения экспортных возможностей Армении, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Пашинян поблагодарил президента Макрона за постоянную поддержку Францией повестки демократических реформ в Армении. Премьер-министр также подчеркнул важность углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения экспортных возможностей Армении", - говорится в сообщении

Отмечается, что собеседники затронули также процесс углубления партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также вопросы региональной и международной повестки.

"Был обсужден мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. была подчеркнута важность установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении.