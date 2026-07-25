Пашинян заявил о важности расширения экспортных возможностей Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никол Пашинян в беседе с Эммануэлем Макроном подчеркнул важность расширения экспортных возможностей Армении и углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
- В ходе беседы обсуждались процесс углубления партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о важности расширения экспортных возможностей Армении, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Отмечается, что собеседники затронули также процесс углубления партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также вопросы региональной и международной повестки.
"Был обсужден мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. была подчеркнута важность установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении.
В августе 2025 года по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.