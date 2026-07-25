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Пашинян заявил о важности расширения экспортных возможностей Армении - РИА Новости, 25.07.2026
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20:47 25.07.2026
Пашинян заявил о важности расширения экспортных возможностей Армении

Пашинян заявил Макрону о важности расширения экспортных возможностей Армении

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никол Пашинян в беседе с Эммануэлем Макроном подчеркнул важность расширения экспортных возможностей Армении и углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
  • В ходе беседы обсуждались процесс углубления партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о важности расширения экспортных возможностей Армении, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Пашинян поблагодарил президента Макрона за постоянную поддержку Францией повестки демократических реформ в Армении. Премьер-министр также подчеркнул важность углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения экспортных возможностей Армении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что собеседники затронули также процесс углубления партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также вопросы региональной и международной повестки.
"Был обсужден мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. была подчеркнута важность установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении.
В августе 2025 года по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
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