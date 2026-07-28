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Песков назвал телефонный разговор Путина с Алиевым теплым и содержательным - РИА Новости, 28.07.2026
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12:55 28.07.2026
Песков назвал телефонный разговор Путина с Алиевым теплым и содержательным

Песков: телефонный разговор Путина с Алиевым был теплым и содержательным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал разговор как теплый и содержательный.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был теплым и содержательным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина с Алиевым.
"Вы знаете, что утром уже президент (РФ - ред.) провел телефонный разговор с президентом Азербайджана (Ильхамом - ред.) Алиевым. Очень теплый, содержательный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь президента в ответ на просьбу журналистов пообещал уточнить, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор лидеров РФ и Азербайджана.
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