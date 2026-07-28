Песков назвал телефонный разговор Путина с Алиевым теплым и содержательным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал разговор как теплый и содержательный.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был теплым и содержательным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что утром уже президент (РФ - ред.) провел телефонный разговор с президентом Азербайджана (Ильхамом - ред.) Алиевым. Очень теплый, содержательный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь президента в ответ на просьбу журналистов пообещал уточнить, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор лидеров РФ и Азербайджана.
Песков прокомментировал позицию Баку по Украине
14 июля, 12:48