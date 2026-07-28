Песков назвал телефонный разговор Путина с Алиевым теплым и содержательным

Краткий пересказ от РИА ИИ Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал разговор как теплый и содержательный.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был теплым и содержательным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алиевым. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина

"Вы знаете, что утром уже президент (РФ - ред.) провел телефонный разговор с президентом Азербайджана (Ильхамом - ред.) Алиевым. Очень теплый, содержательный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.