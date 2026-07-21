Мерц заявил, что ничего не знает о российско-немецкой встрече в Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече российских и немецких представителей в Баку.
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не располагает информацией о проведении встречи российских и немецких представителей в Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Мерцем в Берлине, что представители РФ и ФРГ одновременно находились в Баку и это дает основание говорить о состоявшейся между ними встрече.
"Мне ничего не известно о такой встрече", - заявил Мерц на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.
Вслед за этим он в очередной раз выразил якобы готовность Европы к переговорам с Россией по Украине, однако поспешил возложить ответственность за отсутствие переговорного процесса на Москву.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.