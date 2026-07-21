Мерц заявил, что ничего не знает о российско-немецкой встрече в Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече российских и немецких представителей в Баку.

БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не располагает информацией о проведении встречи российских и немецких представителей в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Мерцем в Берлине, что представители РФ и ФРГ одновременно находились в Баку и это дает основание говорить о состоявшейся между ними встрече.

"Мне ничего не известно о такой встрече", - заявил Мерц на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.

Вслед за этим он в очередной раз выразил якобы готовность Европы к переговорам с Россией по Украине, однако поспешил возложить ответственность за отсутствие переговорного процесса на Москву.