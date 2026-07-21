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Мерц заявил, что ничего не знает о российско-немецкой встрече в Баку - РИА Новости, 21.07.2026
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18:20 21.07.2026
Мерц заявил, что ничего не знает о российско-немецкой встрече в Баку

Мерц заявил, что ничего не знает о встрече представителей России и ФРГ в Баку

© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече российских и немецких представителей в Баку.
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не располагает информацией о проведении встречи российских и немецких представителей в Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Мерцем в Берлине, что представители РФ и ФРГ одновременно находились в Баку и это дает основание говорить о состоявшейся между ними встрече.
"Мне ничего не известно о такой встрече", - заявил Мерц на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.
Вслед за этим он в очередной раз выразил якобы готовность Европы к переговорам с Россией по Украине, однако поспешил возложить ответственность за отсутствие переговорного процесса на Москву.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
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