Лавров надеется на скорое проведение министерской встречи формата "3+3"

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия рассчитывает, что очередная министерская встреча консультативного регионального формата "3+3" состоится в ближайшее время.

Сергей Лавров отметил, что платформа "3+3" обладает существенным потенциалом для решения региональных вызовов без деструктивного вмешательства извне.

Он подтвердил важность многостороннего взаимодействия в рамках Каспийской пятерки и других форматов, включая СНГ, ОБСЕ и ООН.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что очередная министерская встреча консультативного регионального формата "3+3" с участием всех шести стран состоится в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что в ближайшее время наши азербайджанские и армянские коллеги договорятся по графику следующих министерских заседаний, и мы определимся, где оно состоится - в Баку или в Ереване", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Лавров подчеркнул, что платформа "3+3" (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Турция, Грузия) обладает существенным потенциалом для решения региональных вызовов силами самих стран без деструктивного вмешательства извне.

Глава МИД РФ напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июля подтвердил востребованность этого механизма, а 5 июня на полях ПМЭФ прошла встреча экспертов всех шести государств-участников.