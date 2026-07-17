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Лавров надеется на скорое проведение министерской встречи формата "3+3" - РИА Новости, 17.07.2026
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14:56 17.07.2026
Лавров надеется на скорое проведение министерской встречи формата "3+3"

Лавров: Россия надеется на скорое проведение министерской встречи формата "3+3"

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассчитывает, что очередная министерская встреча консультативного регионального формата "3+3" состоится в ближайшее время.
  • Сергей Лавров отметил, что платформа "3+3" обладает существенным потенциалом для решения региональных вызовов без деструктивного вмешательства извне.
  • Он подтвердил важность многостороннего взаимодействия в рамках Каспийской пятерки и других форматов, включая СНГ, ОБСЕ и ООН.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что очередная министерская встреча консультативного регионального формата "3+3" с участием всех шести стран состоится в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что в ближайшее время наши азербайджанские и армянские коллеги договорятся по графику следующих министерских заседаний, и мы определимся, где оно состоится - в Баку или в Ереване", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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Лавров подчеркнул, что платформа "3+3" (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Турция, Грузия) обладает существенным потенциалом для решения региональных вызовов силами самих стран без деструктивного вмешательства извне.
Глава МИД РФ напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июля подтвердил востребованность этого механизма, а 5 июня на полях ПМЭФ прошла встреча экспертов всех шести государств-участников.
Министр также подтвердил важность многостороннего взаимодействия в рамках Каспийской пятерки и других форматов, включая СНГ, ОБСЕ и ООН.
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