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Конфликта ОДКБ с Арменией не существует, заявил постпред России - РИА Новости, 02.08.2026
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14:05 02.08.2026 (обновлено: 14:08 02.08.2026)
Конфликта ОДКБ с Арменией не существует, заявил постпред России

Постпред России Васильев: конфликта ОДКБ с Арменией не существует

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что конфликта ОДКБ с Арменией не существует.
  • Васильев подчеркнул, что конфликт между Ереваном и Баку не имеет отношения к мандату ОДКБ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Конфликта ОДКБ с Арменией не существует, некорректно говорить, что он якобы тянется с обострения между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
"Какого-либо "конфликта" Армении с ОДКБ не существует. Говорить о том, что он якобы тянется с 2021 года, тоже априори некорректно", - сказал Васильев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
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Дипломат подчеркнул, что многие годы, в том числе в различных международных форматах, предпринимались попытки найти компромиссные решения для карабахского урегулирования.
По его словам, РФ предлагала "соответствующие развязки, которые хорошо известны руководству и Армении, и Азербайджана".
Он отметил, что "конфликт к мандату ОДКБ отношения не имел, и в Ереване это знают".
Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
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