Конфликта ОДКБ с Арменией не существует, заявил постпред России

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что конфликта ОДКБ с Арменией не существует.

Васильев подчеркнул, что конфликт между Ереваном и Баку не имеет отношения к мандату ОДКБ.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Конфликта ОДКБ с Арменией не существует, некорректно говорить, что он якобы тянется с обострения между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

"Какого-либо "конфликта" Армении ОДКБ не существует. Говорить о том, что он якобы тянется с 2021 года, тоже априори некорректно", - сказал Васильев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Дипломат подчеркнул, что многие годы, в том числе в различных международных форматах, предпринимались попытки найти компромиссные решения для карабахского урегулирования.

По его словам, РФ предлагала "соответствующие развязки, которые хорошо известны руководству и Армении, и Азербайджана".

Он отметил, что "конфликт к мандату ОДКБ отношения не имел, и в Ереване это знают".

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году.

В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.