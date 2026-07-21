Мерц надеется на газ из Азербайджана после прекращения поставок из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил заинтересованность Берлина в развитии экономического партнерства с Азербайджаном.

Прекращение поставок газа из России спровоцировало в Германии энергетический кризис.

В совместной декларации Германии и Азербайджана отмечается нацеленность на активизацию сотрудничества по вопросам энергетических потоков, включая газ.

БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил заинтересованность Берлина в развитии экономического партнерства с Азербайджаном на фоне прекращения поставок газа из России.

Мерц признал 19 июля, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.

"После четырех с половиной лет, в течение которых поставки газа из России были остановлены, мы, естественно, ищем новые источники импорта. В этом контексте Азербайджан играет важную роль - для нас это экономически интересная перспектива", - заявил Мерц по итогам переговоров в Берлине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В подписанной Мерцем и Алиевым совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между ФРГ и Азербайджаном отмечается, в свою очередь, что обе стороны нацелились на "активизацию сотрудничества по вопросам глобального и регионального значения, таким как взаимосвязанность и инфраструктура, энергетические потоки, включая газ".