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Мерц надеется на газ из Азербайджана после прекращения поставок из России - РИА Новости, 21.07.2026
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16:47 21.07.2026
Мерц надеется на газ из Азербайджана после прекращения поставок из России

Мерц: Берлин заинтересован в развитии экономического партнерства с Азербайджаном

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил заинтересованность Берлина в развитии экономического партнерства с Азербайджаном.
  • Прекращение поставок газа из России спровоцировало в Германии энергетический кризис.
  • В совместной декларации Германии и Азербайджана отмечается нацеленность на активизацию сотрудничества по вопросам энергетических потоков, включая газ.
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил заинтересованность Берлина в развитии экономического партнерства с Азербайджаном на фоне прекращения поставок газа из России.
Мерц признал 19 июля, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.
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"После четырех с половиной лет, в течение которых поставки газа из России были остановлены, мы, естественно, ищем новые источники импорта. В этом контексте Азербайджан играет важную роль - для нас это экономически интересная перспектива", - заявил Мерц по итогам переговоров в Берлине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В подписанной Мерцем и Алиевым совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между ФРГ и Азербайджаном отмечается, в свою очередь, что обе стороны нацелились на "активизацию сотрудничества по вопросам глобального и регионального значения, таким как взаимосвязанность и инфраструктура, энергетические потоки, включая газ".
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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