Путин и Алиев обсудили международную повестку

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили международную повестку, отметили активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств", - говорится в сообщении.