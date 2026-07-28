Путин и Алиев обсудили международную повестку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили международную повестку.
- Лидеры отметили активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили международную повестку, отметили активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств", - говорится в сообщении.