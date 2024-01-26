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Новые рейсы и правила путешествий: что изменится для туристов в 2024 году - РИА Новости, 26.01.2024
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Туризм
 
08:00 26.01.2024 (обновлено: 08:04 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/turizm-1922051742.html
Новые рейсы и правила путешествий: что изменится для туристов в 2024 году
Новые рейсы и правила путешествий: что изменится для туристов в 2024 году - РИА Новости, 26.01.2024
Новые рейсы и правила путешествий: что изменится для туристов в 2024 году
Эксперты туротрасли смотрят в будущее с оптимизмом. Путешествовать россияне станут чаще, добавятся прямые перелеты по зарубежным направлениям, расширяются... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:04
туризм
туризм
проблемы - туризм
туристы
маршруты - туризм
актуальное - туризм
дмитрий горин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888567000_0:90:3077:1821_1920x0_80_0_0_465bdc0a716c5acbabf3439094b9fdae.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Эксперты туротрасли смотрят в будущее с оптимизмом. Путешествовать россияне станут чаще, добавятся прямые перелеты по зарубежным направлениям, расширяются предложения и по стране. В гостиницы пустят без паспорта. Что говорят специалисты и игроки рынка — в материале РИА Новости.Доступных стран — больше, самолетов хватит"Даже в условиях инфляции и волатильности рубля мы ожидаем увеличения числа поездок. В международном сегменте — на 10-15 процентов", — отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин. Он напомнил, что сейчас прямые рейсы есть в 40 стран, вскоре список пополнится Филиппинами. Для сравнения: в 2023-м было 32.&quot;В прошлом году добавились Вьетнам, Маврикий, Гонконг, Мьянма. Мы очень ждем новых возможностей и в 2024-м. Туристы адаптировались к сложной логистике&quot;, — указывает эксперт. Авиакомпании тоже приспособились. "Главный вопрос выездного туризма — авиапарк. Сейчас у нас 92 самолета иностранного производства, которые могут летать за рубеж, — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — В наступившем году этого хватит".Расширение географии По словам Котляр, фокус по-прежнему на Азии и Ближнем Востоке. &quot;Это два ключевых рынка, — уточняет она. — Доступны Египет, Марокко. Туристам постепенно открывается Африка южнее Сахары — ЮАР, Кения, Танзания. И конечно, острова Индийского океана: Маврикий, Сейшелы, Мальдивы&quot;.Среди важнейших новинок — прямые рейсы на остров Хайнань (КНР). По мнению экспертов, если туда полетят чартеры, "китайские Гавайи" войдут в десятку, а то и семерку самых популярных направлений.Заявлены рейсы во вьетнамский Нячанг, а также в столицу Филиппин, но из Иркутска. Это существенный нюанс: международные перелеты развиваются и в обход столицы. &quot;В разных регионах России возникнут мини-хабы. &quot;Суперджеты&quot; полетят в Азию из Сибири, с Дальнего Востока, — объясняет Котляр. — Уже много международных рейсов из Сочи, Кавминвод. Ведь Египет, Израиль оттуда ближе&quot;."Суперджеты" все чаще ставят на зарубежные направления, а эти авиалайнеры — среднемагистральные.С визами и безВ рейтинге паспортов Россия занимает 51-е место: без визы можно ездить в 119 стран."До 30 марта въезд в Шри-Ланку сделали бесплатным, хотя оформлять электронное разрешение все равно нужно. Стоит этим воспользоваться, механизм отлажен", — советуют в компании "Интурист".Планирует отменить визы Индонезия (пока выдают в аэропорту за 35 долларов).Ведутся переговоры еще с рядом стран.Тридцать первого марта Болгария и Румыния частично войдут в Шенгенскую зону. Соответственно, для визы придется сдавать биометрию. С 1 июля госпошлина на оформление загранпаспорта увеличится на 20 процентов. Документ нового поколения (с электронным носителем информации) обойдется в шесть тысяч рублей (было пять), для детей до 14 лет — в три тысячи (вместо 2,5).Налоги и плата за вход в городВенеция весной в тестовом режиме первой в Европе вводит плату за вход в исторический центр — пять евро. За въезд на Бали с 14 февраля — десять долларов.Зато в Казахстане с 9 января отменили налог для иностранных туристов. Прошлогодний эксперимент себя не оправдал.Министерство туризма и спорта Таиланда пока отложило курортный сбор с зарубежных гостей.По России — круглый годВнутренний туризм прибавит больше, чем выездной, — примерно 18 процентов, считают эксперты. &quot;Продолжится развитие новых маршрутов, не только самых популярных. Туркомпании делают акцент на всесезонность, расширение предложений, — отмечает Дмитрий Горин. — Обнадеживающие тенденции видим в железнодорожных и речных круизах, активном туризме&quot;.Как сообщал гендиректор РЖД Олег Белозеров, в конце 2024-го компания запустит пассажирский вагон с полками два метра и более широкими проходами. Это так называемый габарит Т, шире на 30 сантиметров. Помимо купе, как уточнила замгендиректора "ТМХ Пассажирский транспорт" Валерия Шарафутдинова, в габарите Т сделают и плацкарт.Любители круизов ждут "Петра Великого". Этот теплоход класса "река — море", строящийся с 2016-го, отправится в туры по Каспийскому и Черному морям.По словам Горина, в планах и обновление гостиничного фонда, в том числе модульных отелей. "В прошлом году ввели примерно четыре тысячи номеров, в ближайшей перспективе — еще 14 тысяч, — уточняет эксперт. — А в будущем — 48 тысяч". Продолжится реализация крупнейших проектов: строительство мегакурортов "Новая Анапа", "Белокуриха Горная", "Казань марина", "Байкальская слобода".Когда откроется аэропорт столицы Кубани, в данный момент неизвестно. &quot;Возобновление работы воздушной гавани Краснодара — долгожданное событие, — подчеркивают эксперты национального туроператора &quot;Алеан&quot;. — Это позитивно скажется на турпотоке в Анапу, Геленджик, Крым. Кроме того, отчасти разгрузит аэропорт Сочи и даже, возможно, снизит цены на авиабилеты&quot;.Пошлины и сборыОтдых в некоторых южных регионах и Санкт-Петербурге немного подорожает за счет курортного сбора."С 1 апреля в Петербурге совершеннолетним туристам, за исключением льготных категорий, придется платить по 100 рублей в день", — предупреждают в "Алеане".С 1 января курортный сбор взимают в Новороссийске, Туапсе, поселке городского типа Мостовской и городском поселении Псебайское Краснодарского края — 30 рублей в сутки.Перелеты и переездыГромкая история с котом Твиксом, который погиб, после того как проводница, посчитав животное бездомным, выкинула его из поезда, повлияла на правила перевозки питомцев. РЖД планируют персонифицировать домашних любимцев при оформлении билета. Проводникам также будет запрещено высаживать зверей, даже если хозяина рядом не оказалось. В конце декабря изменились правила перелета с детьми. Теперь пассажиры могут выбирать сопровождающих.На этой неделе пограничная служба ФСБ России сообщила об изменениях в порядке пропуска через госграницу граждан РФ до 14 лет. Им понадобится документ, подтверждающий российское гражданство. Нужны или собственный загранпаспорт, или, если ребенок вписан к родителю, свидетельство о рождении со штампом о гражданстве.В РСТ призвали обратить внимание на овербукинг. Компенсации пассажирам в таких случаях необходимо регулировать законодательно, уверены там.В Министерстве экономического развития разработали концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, документ сейчас согласовывают в правительстве.Меньше бюрократии"Мы ждем принятия обновленного законопроекта об основах туристской деятельности, который дополнится актами о безопасности путешественников, финансовой ответственности туроператоров, контроле", — говорит Дмитрий Горин.По словам Майи Котляр, регуляторная база в отрасли сильно устарела, ее нужно переделать. "Закон должен охватить не только туроператоров, но и весь рынок. Например, агрегаторов. Эта ниша пока не регулируется", — указывает она.Правительство утвердило дорожную карту изменений, она насчитывает 15 пунктов. Так, на апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан в отелях. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, они смогут заселиться с помощью "Госуслуг". Также разрешат предъявлять загранпаспорт.Для экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, которые будут работать без аттестации, введут штраф.Турбизнес надеется на облегчение бремени бюрократии. Это тоже прописано в дорожной карте, которую реализуют в наступившем году.
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Туризм, Туризм, Проблемы - Туризм, туристы, Маршруты - Туризм, Актуальное - Туризм, Дмитрий Горин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Дальний Восток, Сочи, Краснодарский край, авиарейсы, Отели, Паспорт, Законы
Новые рейсы и правила путешествий: что изменится для туристов в 2024 году

В 2024 году туристов ждут новые рейсы, хабы и сборы, а отрасль — новый закон

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДевушка в новом здании аэропорта имени А. П. Чехова в Южно-Сахалинске
Девушка в новом здании аэропорта имени А. П. Чехова в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Эксперты туротрасли смотрят в будущее с оптимизмом. Путешествовать россияне станут чаще, добавятся прямые перелеты по зарубежным направлениям, расширяются предложения и по стране. В гостиницы пустят без паспорта. Что говорят специалисты и игроки рынка — в материале РИА Новости.

Доступных стран — больше, самолетов хватит

"Даже в условиях инфляции и волатильности рубля мы ожидаем увеличения числа поездок. В международном сегменте — на 10-15 процентов", — отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.
Он напомнил, что сейчас прямые рейсы есть в 40 стран, вскоре список пополнится Филиппинами. Для сравнения: в 2023-м было 32.
«

"В прошлом году добавились Вьетнам, Маврикий, Гонконг, Мьянма. Мы очень ждем новых возможностей и в 2024-м. Туристы адаптировались к сложной логистике", — указывает эксперт.

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Авиакомпании тоже приспособились. "Главный вопрос выездного туризма — авиапарк. Сейчас у нас 92 самолета иностранного производства, которые могут летать за рубеж, — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — В наступившем году этого хватит".

Расширение географии

По словам Котляр, фокус по-прежнему на Азии и Ближнем Востоке.
«

"Это два ключевых рынка, — уточняет она. — Доступны Египет, Марокко. Туристам постепенно открывается Африка южнее Сахары — ЮАР, Кения, Танзания. И конечно, острова Индийского океана: Маврикий, Сейшелы, Мальдивы".

Среди важнейших новинок — прямые рейсы на остров Хайнань (КНР). По мнению экспертов, если туда полетят чартеры, "китайские Гавайи" войдут в десятку, а то и семерку самых популярных направлений.
© Фото : Александр АндреевХайнань, Китай
Хайнань. Китай - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Александр Андреев
Хайнань, Китай
Заявлены рейсы во вьетнамский Нячанг, а также в столицу Филиппин, но из Иркутска. Это существенный нюанс: международные перелеты развиваются и в обход столицы.
«

"В разных регионах России возникнут мини-хабы. "Суперджеты" полетят в Азию из Сибири, с Дальнего Востока, — объясняет Котляр. — Уже много международных рейсов из Сочи, Кавминвод. Ведь Египет, Израиль оттуда ближе".

"Суперджеты" все чаще ставят на зарубежные направления, а эти авиалайнеры — среднемагистральные.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в международном аэропорту Сочи

С визами и без

В рейтинге паспортов Россия занимает 51-е место: без визы можно ездить в 119 стран.
"До 30 марта въезд в Шри-Ланку сделали бесплатным, хотя оформлять электронное разрешение все равно нужно. Стоит этим воспользоваться, механизм отлажен", — советуют в компании "Интурист".
© AP Photo / Dita AlangkaraТуристы в кафе на острове Нуса-Лембонган, Бали
Туристы в кафе на острове Нуса-Лембонган, Бали - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Dita Alangkara
Туристы в кафе на острове Нуса-Лембонган, Бали
Планирует отменить визы Индонезия (пока выдают в аэропорту за 35 долларов).
Ведутся переговоры еще с рядом стран.
Тридцать первого марта Болгария и Румыния частично войдут в Шенгенскую зону. Соответственно, для визы придется сдавать биометрию.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ в Екатеринбурге
Девушка фотографируется для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка фотографируется для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ в Екатеринбурге
С 1 июля госпошлина на оформление загранпаспорта увеличится на 20 процентов. Документ нового поколения (с электронным носителем информации) обойдется в шесть тысяч рублей (было пять), для детей до 14 лет — в три тысячи (вместо 2,5).

Налоги и плата за вход в город

Венеция весной в тестовом режиме первой в Европе вводит плату за вход в исторический центр — пять евро. За въезд на Бали с 14 февраля — десять долларов.
Зато в Казахстане с 9 января отменили налог для иностранных туристов. Прошлогодний эксперимент себя не оправдал.
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкБульвар Нуржол в Астане
Бульвар Нуржол в Астане - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Бульвар Нуржол в Астане
Министерство туризма и спорта Таиланда пока отложило курортный сбор с зарубежных гостей.

По России — круглый год

Внутренний туризм прибавит больше, чем выездной, — примерно 18 процентов, считают эксперты.
«

"Продолжится развитие новых маршрутов, не только самых популярных. Туркомпании делают акцент на всесезонность, расширение предложений, — отмечает Дмитрий Горин. — Обнадеживающие тенденции видим в железнодорожных и речных круизах, активном туризме".

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница РЖД
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Проводница РЖД
Как сообщал гендиректор РЖД Олег Белозеров, в конце 2024-го компания запустит пассажирский вагон с полками два метра и более широкими проходами. Это так называемый габарит Т, шире на 30 сантиметров. Помимо купе, как уточнила замгендиректора "ТМХ Пассажирский транспорт" Валерия Шарафутдинова, в габарите Т сделают и плацкарт.
Любители круизов ждут "Петра Великого". Этот теплоход класса "река — море", строящийся с 2016-го, отправится в туры по Каспийскому и Черному морям.
По словам Горина, в планах и обновление гостиничного фонда, в том числе модульных отелей. "В прошлом году ввели примерно четыре тысячи номеров, в ближайшей перспективе — еще 14 тысяч, — уточняет эксперт. — А в будущем — 48 тысяч". Продолжится реализация крупнейших проектов: строительство мегакурортов "Новая Анапа", "Белокуриха Горная", "Казань марина", "Байкальская слобода".
© РИА Новости / Владислав Гончаров | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владислав Гончаров
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Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой
Когда откроется аэропорт столицы Кубани, в данный момент неизвестно.
«

"Возобновление работы воздушной гавани Краснодара — долгожданное событие, — подчеркивают эксперты национального туроператора "Алеан". — Это позитивно скажется на турпотоке в Анапу, Геленджик, Крым. Кроме того, отчасти разгрузит аэропорт Сочи и даже, возможно, снизит цены на авиабилеты".

Пошлины и сборы

Отдых в некоторых южных регионах и Санкт-Петербурге немного подорожает за счет курортного сбора.
© Radisson Hotel GroupФасад отеля Radisson Royal, известного как дом купца А. М. Ушакова (Санкт-Петербург)
Фасад отеля Radisson Royal, известного как дом купца А. М. Ушакова (Санкт-Петербург)
© Radisson Hotel Group
Фасад отеля Radisson Royal, известного как дом купца А. М. Ушакова (Санкт-Петербург)
"С 1 апреля в Петербурге совершеннолетним туристам, за исключением льготных категорий, придется платить по 100 рублей в день", — предупреждают в "Алеане".
С 1 января курортный сбор взимают в Новороссийске, Туапсе, поселке городского типа Мостовской и городском поселении Псебайское Краснодарского края — 30 рублей в сутки.

Перелеты и переезды

Громкая история с котом Твиксом, который погиб, после того как проводница, посчитав животное бездомным, выкинула его из поезда, повлияла на правила перевозки питомцев. РЖД планируют персонифицировать домашних любимцев при оформлении билета. Проводникам также будет запрещено высаживать зверей, даже если хозяина рядом не оказалось.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Коты меняют правила. Как будут путешествовать животные после гибели Твикса
23 января, 08:00
В конце декабря изменились правила перелета с детьми. Теперь пассажиры могут выбирать сопровождающих.
На этой неделе пограничная служба ФСБ России сообщила об изменениях в порядке пропуска через госграницу граждан РФ до 14 лет. Им понадобится документ, подтверждающий российское гражданство. Нужны или собственный загранпаспорт, или, если ребенок вписан к родителю, свидетельство о рождении со штампом о гражданстве.
В РСТ призвали обратить внимание на овербукинг. Компенсации пассажирам в таких случаях необходимо регулировать законодательно, уверены там.
© Depositphotos.com / romrodinkaМужчина с грудным ребенком в салоне самолета
Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Depositphotos.com / romrodinka
Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета
В Министерстве экономического развития разработали концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, документ сейчас согласовывают в правительстве.

Меньше бюрократии

"Мы ждем принятия обновленного законопроекта об основах туристской деятельности, который дополнится актами о безопасности путешественников, финансовой ответственности туроператоров, контроле", — говорит Дмитрий Горин.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip
Посетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip
По словам Майи Котляр, регуляторная база в отрасли сильно устарела, ее нужно переделать. "Закон должен охватить не только туроператоров, но и весь рынок. Например, агрегаторов. Эта ниша пока не регулируется", — указывает она.
Правительство утвердило дорожную карту изменений, она насчитывает 15 пунктов. Так, на апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан в отелях. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, они смогут заселиться с помощью "Госуслуг". Также разрешат предъявлять загранпаспорт.
Для экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, которые будут работать без аттестации, введут штраф.
Турбизнес надеется на облегчение бремени бюрократии. Это тоже прописано в дорожной карте, которую реализуют в наступившем году.
Женщина в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Эксперты рассказали, хватит ли авиакомпаниям самолетов для рейсов за рубеж
17 января, 15:09
 
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