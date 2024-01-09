https://ria.ru/20240109/nalogi-1920253238.html

Эксперты рассказали, где в 2024 году будут повышены налоги для туристов

Эксперты рассказали, где в 2024 году будут повышены налоги для туристов - РИА Новости, 09.01.2024

Эксперты рассказали, где в 2024 году будут повышены налоги для туристов

В 2024 году количество мест, где будут взимать налог с туристов, увеличится, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:07

2024-01-09T16:07

2024-01-09T16:07

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В 2024 году количество мест, где будут взимать налог с туристов, увеличится, сообщает АТОР. Так, в Санкт-Петербурге с гостей начнут взимать курортный сбор с апреля. Эксперимент по развитию туристической инфраструктуры идет в Северной столице с 1 октября 2023 года, но до 31 марта 2024 года ставка сбора нулевая. С 1 апреля она составит 100 рублей за сутки проживания в отелях. За первый день курортный сбор взиматься не будет. От его уплаты освобождены более 20 льготных категорий граждан. Поступившие в бюджет Санкт Петербурга средства предлагается направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке. С января 2024 года курортный сбор начали собирать в ряде мест Краснодарского края – например, Новороссийске, Туапсе, поселке городского типа Мостовской и городском поселении Псебайское. Каждый отдыхающий должен будет заплатить по 30 рублей в сутки за проживание там. Такую сумму уже платят туристы, останавливающиеся в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Джубге. В Сочи и на федеральной территории "Сириус" сбор составляет 50 рублей с гостя в сутки. Столько же – на курорте Белокуриха в Алтайском крае. В Ставропольском крае – дороже: за проживание в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минводах путешественники перечисляют в бюджет по 100 рублей в день. За границей тоже ставки растут. Так, в Амстердаме турналог – самый высокий в Европе, а в 2024 году его увеличат с семи до 12,5 процентов с гостя за ночь. Пассажиры круизных лайнеров будут платить 11 евро вместо восьми. В Барселоне путешественники станут перечислять в бюджет 3,25 евро за сутки вместо 2,75 евро в первую неделю пребывания. Так власти пытаются привлечь гостей, готовых проводить в регионе больше времени. В Греции обязали владельцев объектов краткосрочной аренды платить в бюджет 0,5 процента от полученного от сдачи жилья в аренду дохода. Ставка налога для туристов зависит от сезона и составляет от 0,5 до четырех евро за сутки. Венеция весной в тестовом режиме первой в Европе введет плату за вход в исторический центр. В течение 30 дней с однодневных туристов старше 14 лет будут собирать по пять евро. На Бали с 14 февраля гостей обяжут платить въездной налог – примерно десять долларов с путешественника. Чиновники говорят, что деньги пойдут на защиту культуры и окружающей среды.

https://ria.ru/20240107/baykal-1918064347.html

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новости - туризм, туризм, туристы, венеция, санкт-петербург, краснодарский край, амстердам, налоги