https://ria.ru/20231227/khaynan-1918417648.html

На остров Хайнань отправился первый после пандемии рейс из Москвы

На остров Хайнань отправился первый после пандемии рейс из Москвы - РИА Новости, 27.12.2023

На остров Хайнань отправился первый после пандемии рейс из Москвы

"Аэрофлот" 27 декабря запустил прямые рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань, как отмечают туроператоры, после появления этой информации спрос на... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:04

2023-12-27T17:04

2023-12-27T17:04

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" 27 декабря запустил прямые рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань, как отмечают туроператоры, после появления этой информации спрос на направлении резко вырос, а билеты на первый рейс тут же раскупили, сообщает пресс-служба РСТ.Правда, первый самолет отправился с более чем четырехчасовой задержкой. Судя по информации на табло, вместо в 12:20 мск, вылет состоялся в 16:56. Как уточнило издание Profi.Travel, пассажиров обеспечили питанием. Туристы, по их словам, ожидали вылета "на позитиве", но беспокоясь о том, чтобы рейс не начали отодвигать дальше.Ожидается, что и в дальнейшем у самолетов на этом направлении будет высокая загрузка. Эксперты объясняют активность туристов высоким отложенным спросом, сформировавшимся за почти четыре года, когда остров был недоступен."Перспективы направления на зиму очень хорошие, пакеты мы сформировали, единственная проблема – сложно подтверждать отели, особенно в период китайского Нового года - с 10 по 24 февраля. В Китае очень развит внутренний туризм, а для местного рынка Хайнань – то же самое, что наш Сочи, - подчеркивает директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева. - Но в целом рассматриваем появление прямых рейсов на Хайнань очень позитивно, чувствуется отложенный спрос, отдых на острове востребован".Она добавила, что сейчас активно продаются отели в Санье, на которые, среди прочего, поступают заявки от корпоративных групп. Также востребовано размещение в пляжных гостиницах бухты Ялунвань. Туристы чаще всего запрашивают туры на десять дней."В Ялунване 14-километровая пляжная линия, там расположены самые дорогие отели. Чаще всего и спрашивают "пятерки", - уточнила Домостроева.Директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова также отметила, что когда в начале декабря был объявлен прямой рейс "Аэрофлота" на Хайнань, спрос на остров значительно вырос и через несколько дней билеты на первый рейс были раскуплены."На острове очень ждут российских туристов. Россиян привлекает, прежде всего, прямой перелет и безвизовый режим до 30 дней пребывания. Плюс, конечно же, адекватная стоимость туров, разнообразные активности и интересные достопримечательности, а также комфортный тропический климат. Экскурсии туристы покупают на месте", - говорит Волканова.Она упомянула еще одно преимущество отдыха на Хайнане: помимо отсутствия необходимости делать визу при прямом перелете, там принимают карточки Газпромбанка UnionPay. Туристы могут также без особых проблем приобрести перед поездкой в российских банках наличные юани.Как считает Домостроева, цены на отели острова доступные. Недельный отдых на базе завтраков в гостинице категории "четыре звезды" обойдется примерно в 40 тысяч рублей на двоих (без перелета). Тур с перелетом в отель категории "пять звезд" на первом рейсе, по данным ICS Travel Group, стоил от 150 тысяч рублей рублей на двоих в "пятерку" с завтраками.Россия входит в список 59 государств, чьи граждане могут посещать Хайнань без виз при условии, что они прилетели из своих стран прямыми рейсами. Безвизовый въезд действует также для прилетающих из Гонконга. При этом туристы, которые въезжают на остров без визы, не могут посещать в ходе той же поездки другие регионы Китая. Срок действия заграничного паспорта должен составлять не менее шести месяцев с даты въезда, у туриста должны быть ваучер на проживание в отелях острова и обратный билет.

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