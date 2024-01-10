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Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners - РИА Новости, 10.01.2024
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Туризм
 
15:12 10.01.2024 (обновлено: 15:19 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/reyting-1920535003.html
Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners
Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners - РИА Новости, 10.01.2024
Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners
Шесть стран, в том числе четыре европейских и две азиатских, стали обладателями самых сильных паспортов, сообщила международная консалтинговая компания Henley & РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:12
2024-01-10T15:19
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Шесть стран, в том числе четыре европейских и две азиатских, стали обладателями самых сильных паспортов, сообщила международная консалтинговая компания Henley &amp; Partners. В среду компания опубликовала новый рейтинг, согласно которому шесть стран - Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания - стали странами с самыми сильными паспортами. Жители этих стран имеют безвизовый доступ в 194 страны и территории из 227 проанализированных. На втором месте - Финляндия, Южная Корея и Швеция с 193 безвизовыми направлениями. В тройку лидеров стран с самыми сильными паспортами также вошли Австрия, Дания, Ирландия, Нидерланды. Россия заняла в рейтинге 51-е место, ее жители без предварительного получения визы могут ездить по 119 направлениям. В прошлом году Россия в этом рейтинге занимала 49-е место, ее граждане могли безвизово путешествовать в 115 стран. Последнее - 104-е место в рейтинге - занимает Афганистан. Его граждане могут путешествовать без визы только в 28 стран.
https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html
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россия, франция, германия, в мире, новости - туризм
Россия, Франция, Германия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners

Henley & Partners: шесть стран стали лидерами рейтинга самых сильных паспортов

© Depositphotos.com / SibstockКарта, деньги и вещи в путешествии
Карта, деньги и вещи в путешествии - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Depositphotos.com / Sibstock
Карта, деньги и вещи в путешествии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Шесть стран, в том числе четыре европейских и две азиатских, стали обладателями самых сильных паспортов, сообщила международная консалтинговая компания Henley & Partners.
В среду компания опубликовала новый рейтинг, согласно которому шесть стран - Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания - стали странами с самыми сильными паспортами. Жители этих стран имеют безвизовый доступ в 194 страны и территории из 227 проанализированных.
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На втором месте - Финляндия, Южная Корея и Швеция с 193 безвизовыми направлениями. В тройку лидеров стран с самыми сильными паспортами также вошли Австрия, Дания, Ирландия, Нидерланды.
Россия заняла в рейтинге 51-е место, ее жители без предварительного получения визы могут ездить по 119 направлениям. В прошлом году Россия в этом рейтинге занимала 49-е место, ее граждане могли безвизово путешествовать в 115 стран.
Последнее - 104-е место в рейтинге - занимает Афганистан. Его граждане могут путешествовать без визы только в 28 стран.
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