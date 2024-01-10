https://ria.ru/20240110/reyting-1920535003.html

Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners

Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners - РИА Новости, 10.01.2024

Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners

Шесть стран, в том числе четыре европейских и две азиатских, стали обладателями самых сильных паспортов, сообщила международная консалтинговая компания Henley & РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:12

2024-01-10T15:12

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Шесть стран, в том числе четыре европейских и две азиатских, стали обладателями самых сильных паспортов, сообщила международная консалтинговая компания Henley & Partners. В среду компания опубликовала новый рейтинг, согласно которому шесть стран - Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания - стали странами с самыми сильными паспортами. Жители этих стран имеют безвизовый доступ в 194 страны и территории из 227 проанализированных. На втором месте - Финляндия, Южная Корея и Швеция с 193 безвизовыми направлениями. В тройку лидеров стран с самыми сильными паспортами также вошли Австрия, Дания, Ирландия, Нидерланды. Россия заняла в рейтинге 51-е место, ее жители без предварительного получения визы могут ездить по 119 направлениям. В прошлом году Россия в этом рейтинге занимала 49-е место, ее граждане могли безвизово путешествовать в 115 стран. Последнее - 104-е место в рейтинге - занимает Афганистан. Его граждане могут путешествовать без визы только в 28 стран.

https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html

https://ria.ru/20240109/turisty-1920309797.html

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