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В Таиланде отложили введение туристического сбора
В Таиланде отложили введение туристического сбора - РИА Новости, 22.12.2023
В Таиланде отложили введение туристического сбора
Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение курортного сбора для иностранных гостей, сообщает The Nation. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:35
2023-12-22T14:35
2023-12-22T14:35
туризм
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение курортного сбора для иностранных гостей, сообщает The Nation. "Взимание туристического налога будет отложено до тех пор, пока ситуация в отрасли не улучшится, – сказала глава ведомства Судаван Вангсуфакикосол. – Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей".Министр пояснила, что турсектору королевства нужно больше времени для восстановления после пандемии коронавируса.Введение туристического сбора должно было начаться 1 января 2024 года. С прибывающих в королевство самолетами иностранцев предполагалось брать 300 батов, с приезжающих наземным транспортом – 150 батов. При этом пока механизм оплаты налога так до конца и не проработан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде отложили введение туристического сбора
Власти Таиланда отложили введение туристического сбора
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости
. Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение курортного сбора для иностранных гостей, сообщает
The Nation.
"Взимание туристического налога будет отложено до тех пор, пока ситуация в отрасли не улучшится, – сказала глава ведомства Судаван Вангсуфакикосол. – Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей".
Министр пояснила, что турсектору королевства нужно больше времени для восстановления после пандемии коронавируса.
Введение туристического сбора должно было начаться 1 января 2024 года. С прибывающих в королевство самолетами иностранцев предполагалось брать 300 батов, с приезжающих наземным транспортом – 150 батов. При этом пока механизм оплаты налога так до конца и не проработан.
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