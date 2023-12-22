https://ria.ru/20231222/tailand-1917484153.html

В Таиланде отложили введение туристического сбора

В Таиланде отложили введение туристического сбора - РИА Новости, 22.12.2023

В Таиланде отложили введение туристического сбора

Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение курортного сбора для иностранных гостей, сообщает The Nation. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:35

2023-12-22T14:35

2023-12-22T14:35

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение курортного сбора для иностранных гостей, сообщает The Nation. "Взимание туристического налога будет отложено до тех пор, пока ситуация в отрасли не улучшится, – сказала глава ведомства Судаван Вангсуфакикосол. – Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей".Министр пояснила, что турсектору королевства нужно больше времени для восстановления после пандемии коронавируса.Введение туристического сбора должно было начаться 1 января 2024 года. С прибывающих в королевство самолетами иностранцев предполагалось брать 300 батов, с приезжающих наземным транспортом – 150 батов. При этом пока механизм оплаты налога так до конца и не проработан.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, таиланд, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море