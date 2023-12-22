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В Таиланде отложили введение туристического сбора - РИА Новости, 22.12.2023
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Туризм
 
14:35 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/tailand-1917484153.html
В Таиланде отложили введение туристического сбора
В Таиланде отложили введение туристического сбора - РИА Новости, 22.12.2023
В Таиланде отложили введение туристического сбора
Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение курортного сбора для иностранных гостей, сообщает The Nation. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:35
2023-12-22T14:35
туризм
новости - туризм
таиланд
куда поехать
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение курортного сбора для иностранных гостей, сообщает The Nation. "Взимание туристического налога будет отложено до тех пор, пока ситуация в отрасли не улучшится, – сказала глава ведомства Судаван Вангсуфакикосол. – Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей".Министр пояснила, что турсектору королевства нужно больше времени для восстановления после пандемии коронавируса.Введение туристического сбора должно было начаться 1 января 2024 года. С прибывающих в королевство самолетами иностранцев предполагалось брать 300 батов, с приезжающих наземным транспортом – 150 батов. При этом пока механизм оплаты налога так до конца и не проработан.
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новости - туризм, таиланд, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде отложили введение туристического сбора

Власти Таиланда отложили введение туристического сбора

© iStock.com / Natalia KokhanovaПляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© iStock.com / Natalia Kokhanova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение курортного сбора для иностранных гостей, сообщает The Nation.
"Взимание туристического налога будет отложено до тех пор, пока ситуация в отрасли не улучшится, – сказала глава ведомства Судаван Вангсуфакикосол. – Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей".
Министр пояснила, что турсектору королевства нужно больше времени для восстановления после пандемии коронавируса.
Введение туристического сбора должно было начаться 1 января 2024 года. С прибывающих в королевство самолетами иностранцев предполагалось брать 300 батов, с приезжающих наземным транспортом – 150 батов. При этом пока механизм оплаты налога так до конца и не проработан.
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