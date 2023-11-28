https://ria.ru/20231128/kruizy-1912125385.html

Круизные операторы начали возрождение "Московской кругосветки"

Круизные операторы начали возрождение "Московской кругосветки" - РИА Новости, 28.11.2023

Круизные операторы начали возрождение "Московской кругосветки"

В навигацию 2023 года крупные круизные операторы вывели на российские реки около 15 теплоходов из числа судов, стоявших во время пандемии в затонах, в 2024 году РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T05:17

2023-11-28T05:17

2023-11-28T05:17

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В навигацию 2023 года крупные круизные операторы вывели на российские реки около 15 теплоходов из числа судов, стоявших во время пандемии в затонах, в 2024 году можно ожидать появления на реках еще трех теплоходов – двух речных и одного класса "река-море", сообщает RTN.Компания "ВодоходЪ" в 2024 году выводит теплоход "Зосима Шашков". Два сезона он был на "каникулах", а в следующем году будет курсировать на маршрутах из Ярославля, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Круизы на 2024 год уже в продаже. Таким образом, "ВодоходЪ" будет эксплуатировать 25 теплоходов, практически весь свой флот. Всего в собственности компании 26 круизных судов.Нижегородская компания "Гама", как сообщил ее директор Дмитрий Галкин, планирует вывести новый теплоход "Аурум". Как и его предшественник теплоход "Золотое кольцо", вышедший на рынок в прошедшем сезоне, судно пойдет по маршруту через Волгу, канал имени Москвы, Москву-реку и Оку.Оба корабля – колесные круизные лайнеры премиум-класса. Их маршрут – это возрождение "Московской кругосветки", но в новом формате с новой экскурсионной программой по всем городам Золотого кольца. Только на этих теплоходах габаритная высота позволяет пройти по Москве-реке под всеми мостами от Северного до Южного речного вокзала, увидеть самый центр столицы, все ее главные достопримечательности.На рынке ждут "Петра Великого". Этот теплоход класса "река-море", строительство которого идет с 2016 года и близко к завершению, должен начать круизы по Каспийскому и Черному морям в следующем году. Заказчиком выступает Московское речное пароходство. Комфортабельность лайнера будет соответствовать пятизвездочному отелю – он спроектирован как плавучая гостиница с полноценных балконами, носовым обзорным салоном, солнечной палубой и бассейном.Однако в расписании круизов на будущий год у туроператора "Мостурфлот", который входит в состав Московского речного пароходств и будет работать с этим судном, этого лайнера нет. "Мы пока не знаем точно, когда получим теплоход, но рассчитываем, что это произойдет в 2024 году", – сообщила заместитель генерального директора туроператора Светлана Гончарова.Таким образом, в будущую навигацию на российские реки выйдут максимум три новых теплохода. Для сравнения, этим летом флот четырех ведущих круизных компаний увеличился сразу не менее чем на 30 процентов по сравнению с 2022-м. Тем не менее, как полагает генеральный директор агрегатора "Круиз.онлайн" Денис Крейцберг, появление даже трех новых лайнеров будет способствовать расширению ассортимента речных круизов.Однако, по словам генерального директора компании "Спутник-Гермес" Натальи Денисовой, навигация-2024 вряд ли будет проще только что закончившейся."Расходы круизных операторов сильно выросли. Поэтому я не разделяю "оптимизма" некоторых коллег по поводу увеличения цен в следующем сезоне на 15-20 процентов. Думаю, вполне можно ждать и более чем 20-процентного подорожания круизов", – сказала RTN эксперт.Прогноз о повышении цен на круизы на 15-20 процентов в 2024 году ранее сделал генеральный директор агрегатора круизов "Инфофлот" Андрей Михайловский.Тем не менее, круизные операторы видят перспективы роста. "Будем двигаться по двум основным направлениям развития. Первое – наращивать малый флот. Прогулочные теплоходы класса "Москва" очень востребованы, они имеют гриль – и барбекю-зоны, позволяют делать небольшие программы на два-три дня, проводить любой формат мероприятий от конференции до банкета. Такого флота пока мало и предложений на рынке, соответственно, тоже нет. И второе направление – наращивание качественного круизного флота", – говорит Наталья Денисова.

https://ria.ru/20231113/kruizy-1909106105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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