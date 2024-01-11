Эксперты рассказали, как туристам теперь получать визы в Болгарию и Румынию
Вступление Болгарии и Румынии в Шенген создаст сложности для туристов из России
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги Болгаии и Евросоюза у здания посольства Республики Болгарии в Российской Федерации на Мосфильмовской улице в Москве
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. С 31 марта Болгария и Румыния частично войдут в Шенгенскую зону, эксперты считают, что это создаст сложности для российских туристов, сообщает АТОР.
Так, с 1 апреля 2024 года Болгария и Румыния начнут выдачу краткосрочных шенгенов, указывается на портале SchengenVisaInfo. Уточняется, что обе страны будут выдавать шенгенские визы C, которые разрешают въезд и пребывание в этой зоне на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.
"Для российских туристов это новшество создаст дополнительные сложности: во-первых, получателям болгарской и румынской визы придется сдавать биометрию, во-вторых, пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне", – сообщили в ассоциации.
В АТОР уточнили, что мультивиза, дающая право на многократное посещение Шенгена, позволяет находиться в странах соглашения 90 дней в течение 6 месяцев, или 180 дней. "Таким образом, турист может въезжать в зону Шенгена или покидать ее неограниченное количество раз. Но суммарно провести в ней может лишь три месяца за полгода", – уточнили в ассоциации.
Там также указали, что официальных разъяснений о том, как изменятся визовые процедуры Болгарии, пока нет. Сейчас обратиться за получением разрешения на въезд в страну россияне могут через аккредитованных туроператоров или визовый центр в Москве. С июля прошлого года по техническим причинам региональные визовые центры Болгарии не принимают заявления с оплатой консульского сбора.
По информации Посольства Румынии в Москве, для получения визы гражданам РФ нужно использовать веб-портал. После заполнения и отправки анкеты заявителю придет уведомление от консульского отделения. В списке целей для получения краткосрочных виз указан и туризм.
В конце декабря 2023 года Еврокомиссия сообщила, что страны Евросоюза договорились с марта 2024 года отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, при этом такой контроль по-прежнему сохраняется на сухопутных границах. Сообщалось, что этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок.