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ФСБ разъяснила порядок пересечения границы России детьми до 14 лет - РИА Новости, 23.01.2024
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12:16 23.01.2024 (обновлено: 12:41 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/fsb-1922936439.html
ФСБ разъяснила порядок пересечения границы России детьми до 14 лет
ФСБ разъяснила порядок пересечения границы России детьми до 14 лет - РИА Новости, 23.01.2024
ФСБ разъяснила порядок пересечения границы России детьми до 14 лет
Пограничная служба ФСБ России проинформировала об изменениях в порядке пропуска через госграницу граждан РФ в возрасте до 14 лет, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:16
2024-01-23T12:41
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пограничная служба ФСБ России проинформировала об изменениях в порядке пропуска через госграницу граждан РФ в возрасте до 14 лет, сообщает ЦОС ФСБ.Ранее детям до 14 лет при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие их российское гражданство. 22 ноября был издан указ президента РФ № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации", которым предусмотрен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации."Пропуск через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации, которое удостоверяется следующими документами: паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; дипломатический паспорт; служебный паспорт; свидетельство о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению, выданное органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации; свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа; документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа", - говорится в разъяснении Погранслужбы.Для оформления необходимых документов (проставления отметок) необходимо обращаться в территориальные органы МВД России, отмечается в релизе.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
ФСБ разъяснила порядок пересечения границы России детьми до 14 лет

Погранслужба ФСБ разъяснила изменения в правилах выезда за рубеж детей до 14 лет

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудница пограничной службы ФСБ РФ
Сотрудница пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пограничная служба ФСБ России проинформировала об изменениях в порядке пропуска через госграницу граждан РФ в возрасте до 14 лет, сообщает ЦОС ФСБ.
Ранее детям до 14 лет при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие их российское гражданство. 22 ноября был издан указ президента РФ № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации", которым предусмотрен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации.
"Пропуск через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации, которое удостоверяется следующими документами: паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; дипломатический паспорт; служебный паспорт; свидетельство о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению, выданное органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации; свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа; документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа", - говорится в разъяснении Погранслужбы.
Для оформления необходимых документов (проставления отметок) необходимо обращаться в территориальные органы МВД России, отмечается в релизе.
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