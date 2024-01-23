https://ria.ru/20240123/fsb-1922936439.html

ФСБ разъяснила порядок пересечения границы России детьми до 14 лет

ФСБ разъяснила порядок пересечения границы России детьми до 14 лет - РИА Новости, 23.01.2024

ФСБ разъяснила порядок пересечения границы России детьми до 14 лет

Пограничная служба ФСБ России проинформировала об изменениях в порядке пропуска через госграницу граждан РФ в возрасте до 14 лет, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:16

2024-01-23T12:16

2024-01-23T12:41

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пограничная служба ФСБ России проинформировала об изменениях в порядке пропуска через госграницу граждан РФ в возрасте до 14 лет, сообщает ЦОС ФСБ.Ранее детям до 14 лет при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие их российское гражданство. 22 ноября был издан указ президента РФ № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации", которым предусмотрен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации."Пропуск через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации, которое удостоверяется следующими документами: паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; дипломатический паспорт; служебный паспорт; свидетельство о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению, выданное органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации; свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа; документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа", - говорится в разъяснении Погранслужбы.Для оформления необходимых документов (проставления отметок) необходимо обращаться в территориальные органы МВД России, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20240111/finlyadiya-1920732865.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия