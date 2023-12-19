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В России изменили правила перелета пассажиров с детьми - РИА Новости, 19.12.2023
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Туризм
 
21:59 19.12.2023 (обновлено: 22:40 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/perelet-1916825845.html
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми - РИА Новости, 19.12.2023
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми
Россияне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при путешествии на самолете, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:59
2023-12-19T22:40
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при путешествии на самолете, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. Уточняется, что правила перелетов изменили по указанию главы ведомства Игоря Краснова. &quot;После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок&quot;, — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что информировать об этом будут на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний. Кроме того, из-за многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ генпрокурор поручил проверить соблюдение перевозчиками и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми. Генпрокуратура также установила, что локальные акты некоторых авиакомпаний, касающиеся условий обслуживания таких пассажиров, не соответствуют закону. В частности, детей и родителей нередко рассаживают в самолетах.Отмечается, что сейчас отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до двух лет вместе с членами семьи, родственниками.
https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915346317.html
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новости - туризм, россия, игорь краснов, общество
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Игорь Краснов, Общество
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми

Генпрокуратура запретила авиакомпаниям отсаживать детей от родителей в самолете

© Depositphotos.com / romrodinkaМужчина с грудным ребенком в салоне самолета
Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Depositphotos.com / romrodinka
Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при путешествии на самолете, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Уточняется, что правила перелетов изменили по указанию главы ведомства Игоря Краснова.
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"После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок", — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что информировать об этом будут на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний. Кроме того, из-за многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ генпрокурор поручил проверить соблюдение перевозчиками и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми.
Генпрокуратура также установила, что локальные акты некоторых авиакомпаний, касающиеся условий обслуживания таких пассажиров, не соответствуют закону. В частности, детей и родителей нередко рассаживают в самолетах.
Отмечается, что сейчас отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до двух лет вместе с членами семьи, родственниками.
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