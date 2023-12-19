https://ria.ru/20231219/perelet-1916825845.html
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми - РИА Новости, 19.12.2023
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми
Россияне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при путешествии на самолете, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:59
2023-12-19T21:59
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при путешествии на самолете, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. Уточняется, что правила перелетов изменили по указанию главы ведомства Игоря Краснова. "После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что информировать об этом будут на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний. Кроме того, из-за многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ генпрокурор поручил проверить соблюдение перевозчиками и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми. Генпрокуратура также установила, что локальные акты некоторых авиакомпаний, касающиеся условий обслуживания таких пассажиров, не соответствуют закону. В частности, детей и родителей нередко рассаживают в самолетах.Отмечается, что сейчас отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до двух лет вместе с членами семьи, родственниками.
https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915346317.html
https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, игорь краснов, общество
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Игорь Краснов, Общество
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми
Генпрокуратура запретила авиакомпаниям отсаживать детей от родителей в самолете
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Россияне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при путешествии на самолете, сообщается в Telegram-канале
Генпрокуратуры.
Уточняется, что правила перелетов изменили по указанию главы ведомства Игоря Краснова.
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«
"После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок", — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что информировать об этом будут на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний. Кроме того, из-за многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ генпрокурор поручил проверить соблюдение перевозчиками и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми.
Генпрокуратура также установила, что локальные акты некоторых авиакомпаний, касающиеся условий обслуживания таких пассажиров, не соответствуют закону. В частности, детей и родителей нередко рассаживают в самолетах.
Отмечается, что сейчас отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до двух лет вместе с членами семьи, родственниками.
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