https://ria.ru/20231219/perelet-1916825845.html

В России изменили правила перелета пассажиров с детьми

В России изменили правила перелета пассажиров с детьми - РИА Новости, 19.12.2023

В России изменили правила перелета пассажиров с детьми

Россияне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при путешествии на самолете, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:59

2023-12-19T21:59

2023-12-19T22:40

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при путешествии на самолете, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. Уточняется, что правила перелетов изменили по указанию главы ведомства Игоря Краснова. "После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что информировать об этом будут на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний. Кроме того, из-за многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ генпрокурор поручил проверить соблюдение перевозчиками и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми. Генпрокуратура также установила, что локальные акты некоторых авиакомпаний, касающиеся условий обслуживания таких пассажиров, не соответствуют закону. В частности, детей и родителей нередко рассаживают в самолетах.Отмечается, что сейчас отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до двух лет вместе с членами семьи, родственниками.

https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915346317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, россия, игорь краснов, общество