https://ria.ru/20240116/overbuking-1921574613.html

В РСТ призвали законодательно регулировать овербукинг

В РСТ призвали законодательно регулировать овербукинг - РИА Новости, 16.01.2024

В РСТ призвали законодательно регулировать овербукинг

Внедрение компенсаций пассажирам в случаях "овербукинга", когда билетов продается больше, чем мест в самолёте, необходимо регулировать законодательно, заявили в РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:31

2024-01-16T11:31

2024-01-16T12:07

туризм

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

западно-сибирская транспортная прокуратура

s7 airlines

новости - туризм

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Внедрение компенсаций пассажирам в случаях "овербукинга", когда билетов продается больше, чем мест в самолёте, необходимо регулировать законодательно, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что суд на основании данных прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг - отказ в перевозке пассажирам с билетами. "Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга. Сейчас он не запрещен, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний. Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им "живые" деньги", - процитировали в сообщении вице-президента РСТ Дмитрия Горина. "Сейчас в случаях перепродаж билетов пассажиры остаются фактически и без перелета, и без какой-либо достойной компенсации. Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но лишь половина из них выигрывает такие дела, а половина – нет, хотя люди тратят на это время и ресурсы. Никаких гарантий в законе на компенсации пассажирам, пострадавшим от овербукинга, сейчас нет", - привели в РСТ также слова председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова. Овербукинг, или перебронирование – метод управления доходами авиакомпании. Он подразумевает продажу перевозчиком больше билетов на самолет, чем он может вместить, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров. В РСТ уточнили, что страховка вполне оправданная: по международной статистике, в среднем на рейс не является 10-15% пассажиров, при этом у самих пассажиров риск попасть под овербукинг оценивается в 1%. Без сверхлимитных продаж авиакомпании терпели бы убытки, отправляя незаполненные самолеты. Выигрывает и потребитель: за счет избыточных продаж снижаются цены на билеты. А по словам Горина, принятие специальных правил на этот счёт в интересах потребителей ещё и потому, что "во многих странах пассажир, столкнувшийся с перепродажей авиабилетов, получает компенсацию от 400 до 800 евро плюс ему предоставляется гостиница на время ожидания следующего рейса".

https://ria.ru/20230711/poezda-1883602595.html

https://ria.ru/20240111/overbuking-1920657905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), западно-сибирская транспортная прокуратура, s7 airlines, новости - туризм