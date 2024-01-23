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РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах - РИА Новости, 23.01.2024
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Туризм
 
10:41 23.01.2024 (обновлено: 11:23 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/rzhd-1922903433.html
РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах
РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах - РИА Новости, 23.01.2024
РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах
РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:41
2024-01-23T11:23
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гибель кота твикса
россия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу."Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет", - сообщил в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.Гендиректор "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов в свою очередь добавил, что компания занимается в этой части доработкой информационных систем. "Они немножко потребуют времени, но мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника и проводник будет сверяться, чётко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время этого нет", - сообщил Пястолов.
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ржд, гибель кота твикса, россия, новости - туризм
РЖД, Гибель кота Твикса, Россия, Туризм, Новости - Туризм
РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах

РЖД планируют персонифицировать перевозку животных при оформлении билета

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне Казанского вокзала
Пассажиры на перроне Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажиры на перроне Казанского вокзала. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.
Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
"Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет", - сообщил в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.
Гендиректор "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов в свою очередь добавил, что компания занимается в этой части доработкой информационных систем. "Они немножко потребуют времени, но мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника и проводник будет сверяться, чётко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время этого нет", - сообщил Пястолов.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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