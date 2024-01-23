РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах
РЖД планируют персонифицировать перевозку животных при оформлении билета
Пассажиры на перроне Казанского вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.
Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
"Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет", - сообщил в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.
Гендиректор "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов в свою очередь добавил, что компания занимается в этой части доработкой информационных систем. "Они немножко потребуют времени, но мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника и проводник будет сверяться, чётко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время этого нет", - сообщил Пястолов.