https://ria.ru/20240112/vagony-1920988515.html

РЖД пообещали запустить в конце 2024 года новые пассажирские вагоны

РЖД пообещали запустить в конце 2024 года новые пассажирские вагоны - РИА Новости, 12.01.2024

РЖД пообещали запустить в конце 2024 года новые пассажирские вагоны

РЖД в конце 2024 года запустят пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров на встрече с... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:35

2024-01-12T16:35

2024-01-12T16:53

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД в конце 2024 года запустят пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй, в работу новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра", - рассказал Белозёров. Будет в таком составе шире и коридор. "Традиционная проблема пройти по вагону – на пять сантиметров шире проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство. Соответственно, такие заделы дополнительные сделали, начали реновировать пассажирские вагоны", - продолжил Белозёров. Путин поинтересовался, когда такой вагон появится. "В декабре – именно габарита Т, больше", - ответил глава РЖД.

https://ria.ru/20231228/bilety-1918598717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, олег белозеров, ржд, владимир путин, новости - туризм