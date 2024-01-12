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РЖД пообещали запустить в конце 2024 года новые пассажирские вагоны
РЖД пообещали запустить в конце 2024 года новые пассажирские вагоны - РИА Новости, 12.01.2024
РЖД пообещали запустить в конце 2024 года новые пассажирские вагоны
РЖД в конце 2024 года запустят пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров на встрече с... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:35
2024-01-12T16:35
2024-01-12T16:53
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД в конце 2024 года запустят пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй, в работу новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра", - рассказал Белозёров. Будет в таком составе шире и коридор. "Традиционная проблема пройти по вагону – на пять сантиметров шире проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство. Соответственно, такие заделы дополнительные сделали, начали реновировать пассажирские вагоны", - продолжил Белозёров. Путин поинтересовался, когда такой вагон появится. "В декабре – именно габарита Т, больше", - ответил глава РЖД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, олег белозеров, ржд, владимир путин, новости - туризм
Экономика, Технологии, Россия, Олег Белозеров, РЖД, Владимир Путин, Новости - Туризм
РЖД пообещали запустить в конце 2024 года новые пассажирские вагоны
Глава РЖД рассказал Путину о скором запуске новых пассажирских вагонов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД в конце 2024 года запустят пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй, в работу новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра", - рассказал Белозёров.
Будет в таком составе шире и коридор. "Традиционная проблема пройти по вагону – на пять сантиметров шире проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство. Соответственно, такие заделы дополнительные сделали, начали реновировать пассажирские вагоны", - продолжил Белозёров.
Путин поинтересовался, когда такой вагон появится. "В декабре – именно габарита Т, больше", - ответил глава РЖД.
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