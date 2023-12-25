https://ria.ru/20231225/proekty-1917994231.html

Названы самые крупные российские проекты в туризме в 2023 году

Названы самые крупные российские проекты в туризме в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2023

Названы самые крупные российские проекты в туризме в 2023 году

В 2023 году инвесторы предпочли долгосрочные вложения в туристическую инфраструктуру, среди самых важных проектов – "Новая Анапа", "Белокуриха Горная", "Казань... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:04

2023-12-25T18:04

2023-12-25T18:04

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туризм

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республика татарстан (татарстан)

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камчатка

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В 2023 году инвесторы предпочли долгосрочные вложения в туристическую инфраструктуру, среди самых важных проектов – "Новая Анапа", "Белокуриха Горная", "Казань марина", "Байкальская слобода", сообщила РИА Новости пресс-служба "Туризм.РФ"."Российская туристическая индустрия переживает изменения, которые с уверенностью можно назвать тектоническими, – уточнили в корпорации, подводя итоги года. – Поддержка бизнеса, программы для инвесторов, разработанные правительством, изменение законодательства – свидетельство того, что государство не только поменяло отношение к внутреннему туризму, но и предоставило собственные гарантии его развития".Первый за 30 летВ прошлом году Корпорация "Туризм.РФ" приступила к разработке мастер-планов туристических территорий в Иркутской и Сахалинской областях, Республике Татарстан и Алтайском крае, а в этом году – к их реализации. "На пять из шести лотов курорта "Белокуриха Горная" уже привлечены инвесторы для строительства туристических объектов, – уточнили в пресс-службе. – В работе и курорт "Казань марина", признанный в регионе приоритетным инвестиционным проектом".Он будет первым как минимум за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт. Ожидается, что проект станет туристическим магнитом не только в Татарстане, но и во всем Поволжском Федеральном округе.Без ущерба для природы"Байкал давно уже стал нашим брендом и одним из самых популярных туристических направлений в мире, – напомнили в "Туризм.РФ". – Создать организованный туризм в Приангарье для того, чтобы путешественники могли отдыхать без ущерба для природы – одна из основных задач проекта "Байкальская слобода".Утвержденный мастер-план курорта включает в себя 27 инвестиционных лотов, на 11 уже привлечены восемь инвесторов.Сначала – дорога, потом – паркВ Камчатском крае прокладывают 32-километровую дорогу к подножию Вилючинского вулкана. Строительство ведется в рамках федпроекта "Развитие туристической инфраструктуры". Закончить работы планируется к концу 2025 года."Создание дороги упростит строительство комплексного туристического проекта "Парк "Три вулкана" с номерным фондом более 1000 номеров в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый", – пояснили в корпорации.Мегапроект "Новая Анапа""Самым популярным регионом для путешествий – и инвестиций в туризм – традиционно остается Краснодарский край, – напомнили в пресс-службе. – Здесь при поддержке президента России Владимира Путина и правительства страны строится самый масштабный в новейшей истории мегапроект "Новая Анапа".Курорт для семейного отдыха создается в районе станицы Благовещенской, в 25 километрах от Анапы. Территория проекта уникальна по своим природным и географическим характеристикам. Здесь теплое неглубокое море и 17 километров песчаных пляжей, а солнце светит 280 дней в году."Новая Анапа" станет центром спортивного, делового и событийного туризма, – пояснили в "Туризм.РФ. – На ее территории планируется создать центр парусного спорта, гостевую марину на 300 мест для круизных и маломерных судов, конгресс-центр для проведения конференций, выставок и других событийных мероприятий, концертно-фестивальную зону, школы и мастерские для дополнительного образования, торговую галерею и коммерческие площади".Мастер-план курорта "Новая Анапа" будет представлен в первом полугодии 2024 года. "Эти и другие инициативы, реализуемые корпорацией "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", позволят создать 22,8 тысячи номеров в классифицированных средствах размещения, – пояснили в пресс-службе. – За три года работы корпорация привлекла частные инвестиции в размере около 500 миллиардов рублей в реализацию более 90 проектов".

https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

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байкал

камчатка

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, республика татарстан (татарстан), алтайский край, байкал, камчатка, камчатский край, краснодарский край, анапа