https://ria.ru/20240118/platskart-1922195312.html
ТМХ пообещал сделать более широкий вагон с плацкартными местами
ТМХ пообещал сделать более широкий вагон с плацкартными местами - РИА Новости, 18.01.2024
ТМХ пообещал сделать более широкий вагон с плацкартными местами
Новый более широкий вагон планируется и с плацкартными местами, а его пассажиры больше никогда не увидят "милые пяточки" в коридоре, сообщила замгендиректора... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:45
2024-01-18T18:45
2024-01-18T21:43
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новый более широкий вагон планируется и с плацкартными местами, а его пассажиры больше никогда не увидят "милые пяточки" в коридоре, сообщила замгендиректора "ТМХ Пассажирский транспорт" Валерия Шарафутдинова. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в январе сообщил, что компания в конце 2024 года запустит пассажирский подвижной состав с полками 2 метра и более широкими – на 5 сантиметров - проходами. Сам вагон, так называемого габарита Т, шире на 30 сантиметров. Другие детали главой РЖД и самими компаниями не раскрывались, в РЖД лишь говорили, что вагон будет с купе. Шарафутдинова анонсировала в четверг и вагон габарита Т в варианте плацкарт. "Эти 28 сантиметров позволяют увеличить спальное место внутри нашего вагона. А спальное место внутри вагона - это, наверное, боль всех пассажиров, которые используют поезда дальнего следования, особенно плацкарт. Заверяю вас, что как только вагоны в габарите Т появятся, вы больше никогда не увидите эти милые пяточки в коридоре в плацкарте, а сможете абсолютно спокойно пройти в самом вагоне и даже с большим чемоданом", - сообщила Шарафутдинова, выступая в рамках мероприятий выставки "Россия". Она пояснила, что это произойдет за счёт увеличения длины полки и самого прохода. Шарафутдинова уточнила журналистам, что в вагонах габарита Т будет вместительность на 11% больше, чем в стандартных вагонах. "Если мы привыкли, что в купейном вагоне 36 (мест - ред.), то в габарите Т их будет 40. В плацкарте - вместо 54 - 60", - пояснила она. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
https://ria.ru/20231228/bilety-1918598717.html
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выставка-форум "россия", россия, олег белозеров, владимир путин, трансмашхолдинг, ржд
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Олег Белозеров, Владимир Путин, Трансмашхолдинг, РЖД
ТМХ пообещал сделать более широкий вагон с плацкартными местами
Шарафутдинова: ТМХ планирует сделать более широкий вагон с плацкартными местами
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новый более широкий вагон планируется и с плацкартными местами, а его пассажиры больше никогда не увидят "милые пяточки" в коридоре, сообщила замгендиректора "ТМХ Пассажирский транспорт" Валерия Шарафутдинова.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров
на встрече с президентом России Владимиром Путиным
в январе сообщил, что компания в конце 2024 года запустит пассажирский подвижной состав с полками 2 метра и более широкими – на 5 сантиметров - проходами. Сам вагон, так называемого габарита Т, шире на 30 сантиметров. Другие детали главой РЖД и самими компаниями не раскрывались, в РЖД лишь говорили, что вагон будет с купе. Шарафутдинова анонсировала в четверг и вагон габарита Т в варианте плацкарт.
"Эти 28 сантиметров позволяют увеличить спальное место внутри нашего вагона. А спальное место внутри вагона - это, наверное, боль всех пассажиров, которые используют поезда дальнего следования, особенно плацкарт. Заверяю вас, что как только вагоны в габарите Т появятся, вы больше никогда не увидите эти милые пяточки в коридоре в плацкарте, а сможете абсолютно спокойно пройти в самом вагоне и даже с большим чемоданом", - сообщила Шарафутдинова, выступая в рамках мероприятий выставки "Россия".
Она пояснила, что это произойдет за счёт увеличения длины полки и самого прохода.
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Шарафутдинова уточнила журналистам, что в вагонах габарита Т будет вместительность на 11% больше, чем в стандартных вагонах. "Если мы привыкли, что в купейном вагоне 36 (мест - ред.), то в габарите Т их будет 40. В плацкарте - вместо 54 - 60", - пояснила она.
"Трансмашхолдинг
" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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