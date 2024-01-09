https://ria.ru/20240109/kazakhstan-1920358229.html

Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов

Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов - РИА Новости, 09.01.2024

Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов

В Казахстане с 9 января изменен размер туристического взноса, сообщает министерство туризма и спорта республики. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:15

2024-01-09T17:15

2024-01-09T17:15

туризм

новости - туризм

казахстан

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Казахстане с 9 января изменен размер туристического взноса, сообщает министерство туризма и спорта республики. В приказе от 27 декабря ведомство указало, что ставка сбора теперь будет нулевой.Обязательный турвзнос с иностранных гостей – bed tax – был введен в Казахстане с 1 января 2022 года. Взимать его стали только в 2023 году. Размер платежа различался в регионах и составлял от одного до пяти процентов от стоимости проживания.За десять месяцев прошлого года бюджет республики был пополнен на 500 миллионов тенге (около 100 миллионов рублей), но власти решили отменить платеж. Он был неудобен и для бизнеса, и для иностранных гостей, рассказали в АТОР.

https://ria.ru/20240109/nalogi-1920253238.html

казахстан

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, казахстан, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм