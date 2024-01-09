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Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов - РИА Новости, 09.01.2024
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Туризм
 
17:15 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/kazakhstan-1920358229.html
Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов
Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов - РИА Новости, 09.01.2024
Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов
В Казахстане с 9 января изменен размер туристического взноса, сообщает министерство туризма и спорта республики. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:15
2024-01-09T17:15
туризм
новости - туризм
казахстан
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Казахстане с 9 января изменен размер туристического взноса, сообщает министерство туризма и спорта республики. В приказе от 27 декабря ведомство указало, что ставка сбора теперь будет нулевой.Обязательный турвзнос с иностранных гостей – bed tax – был введен в Казахстане с 1 января 2022 года. Взимать его стали только в 2023 году. Размер платежа различался в регионах и составлял от одного до пяти процентов от стоимости проживания.За десять месяцев прошлого года бюджет республики был пополнен на 500 миллионов тенге (около 100 миллионов рублей), но власти решили отменить платеж. Он был неудобен и для бизнеса, и для иностранных гостей, рассказали в АТОР.
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новости - туризм, казахстан, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Казахстан, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов

Власти Казахстана с 9 января отменили налог для иностранных туристов

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкПосетители горнолыжного курорта "Чимбулак" близ Алма-Аты
Посетители горнолыжного курорта Чимбулак близ Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Казахстане с 9 января изменен размер туристического взноса, сообщает министерство туризма и спорта республики.
В приказе от 27 декабря ведомство указало, что ставка сбора теперь будет нулевой.
Обязательный турвзнос с иностранных гостей – bed tax – был введен в Казахстане с 1 января 2022 года. Взимать его стали только в 2023 году. Размер платежа различался в регионах и составлял от одного до пяти процентов от стоимости проживания.
За десять месяцев прошлого года бюджет республики был пополнен на 500 миллионов тенге (около 100 миллионов рублей), но власти решили отменить платеж. Он был неудобен и для бизнеса, и для иностранных гостей, рассказали в АТОР.
Зеленая вода в Гранд-канале в Венеции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Эксперты рассказали, где в 2024 году будут повышены налоги для туристов
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