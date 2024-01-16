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Из России открываются прямые рейсы на Филиппины
Из России открываются прямые рейсы на Филиппины - РИА Новости, 16.01.2024
Из России открываются прямые рейсы на Филиппины
Авиакомпания "ИрАэро" с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта – в Манилу (Филиппины) с технической... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:52
2024-01-16T16:52
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта – в Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае, сообщает АТОР.Перелеты по маршруту Иркутск – Нячанг – Иркутск запланированы с частотой два раза в неделю, по маршруту Иркутск – Манила – Иркутск один раз в неделю.На маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Superjet-100. Поэтому перелеты будут осуществляться с технической посадкой для дозаправки на территории Китая. От авиационных властей КНР получены соответствующие разрешения, сообщили в авиакомпании.Как рассказал заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов, ориентировочное время полета из Иркутска в Нячанг и Манилу составит 7,5-8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае. Она займет 45-60 минут, в течение которых пассажиры будут оставаться на борту самолета."Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами сложно прогнозировать объем пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса", – сообщил Крупнов.По его словам, перелеты в Манилу планируются и в летнем расписании-2024. В авиакомпании прогнозируют, что спрос на рейсы в столицу Филиппин будет высоким.В "ИрАэро" рассчитывают, что интерес к полетной программе из Иркутска в Нячанг и Манилу проявят путешественники из регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центральной России."Полагаем, что Иркутск будет интересен пассажирам не только как транзитный хаб, но и как туристический центр. Иркутск – это еще и Байкал. Уверен, что стыковка авиарейсов в Иркутске – это прекрасная возможность включить в свой график один-два дня для знакомства с туристическим потенциалом Иркутской области, с Байкалом", – отметил Сергей Крупнов.Бронирования билетов на рейсы из Иркутска в Манилу и Нячанг пока не открыты. Старт продаж запланирован на ближайшие дни.В настоящее время "ИрАэро" летает с частотой три раза в неделю из Иркутска в Ханой. В феврале билеты по маршруту Иркутск – Ханой – Иркутск обойдутся в 53-55 тысяч рублей в обе стороны (включен багаж 20 килограммов).Билеты из Москвы в Иркутск и обратно – от 22 до 31 тысячи рублей на одного пассажира. Таким образом, перелет из Москвы в Ханой с пересадкой в Иркутске обойдется от 77 до 86 тысяч рублей на одного пассажира в обе стороны.Между Россией и Филиппинами в настоящее время нет прямого авиасообщения. В феврале билет из Москвы в Манилу с пересадкой обойдется от 65 до 92 тысяч рублей на одного пассажира (багаж включен) в обе стороны.
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новости - туризм, туризм, туристы, ираэро, ассоциация туроператоров россии (атор), манила, филиппины, иркутск, sukhoi superjet 100 (ssj100), нячанг, вьетнам, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ИрАэро, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Манила, Филиппины, Иркутск, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Нячанг, Вьетнам, куда можно лететь, Отдых на море
Из России открываются прямые рейсы на Филиппины
Авиакомпания "ИрАэро" открывает новые рейсы во Вьетнам и на Филиппины
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Авиакомпания "ИрАэро" с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта – в Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае, сообщает
АТОР.
Перелеты по маршруту Иркутск – Нячанг – Иркутск запланированы с частотой два раза в неделю, по маршруту Иркутск – Манила – Иркутск один раз в неделю.
На маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Superjet
-100. Поэтому перелеты будут осуществляться с технической посадкой для дозаправки на территории Китая. От авиационных властей КНР получены соответствующие разрешения, сообщили в авиакомпании.
Как рассказал заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов, ориентировочное время полета из Иркутска в Нячанг и Манилу составит 7,5-8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае. Она займет 45-60 минут, в течение которых пассажиры будут оставаться на борту самолета.
"Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами сложно прогнозировать объем пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса", – сообщил Крупнов.
По его словам, перелеты в Манилу планируются и в летнем расписании-2024. В авиакомпании прогнозируют, что спрос на рейсы в столицу Филиппин будет высоким.
В "ИрАэро" рассчитывают, что интерес к полетной программе из Иркутска в Нячанг и Манилу проявят путешественники из регионов Сибири, Урала
, Дальнего Востока
и Центральной России.
"Полагаем, что Иркутск будет интересен пассажирам не только как транзитный хаб, но и как туристический центр. Иркутск – это еще и Байкал
. Уверен, что стыковка авиарейсов в Иркутске – это прекрасная возможность включить в свой график один-два дня для знакомства с туристическим потенциалом Иркутской области
, с Байкалом", – отметил Сергей Крупнов.
Бронирования билетов на рейсы из Иркутска в Манилу и Нячанг пока не открыты. Старт продаж запланирован на ближайшие дни.
В настоящее время "ИрАэро" летает с частотой три раза в неделю из Иркутска в Ханой
. В феврале билеты по маршруту Иркутск – Ханой – Иркутск обойдутся в 53-55 тысяч рублей в обе стороны (включен багаж 20 килограммов).
Билеты из Москвы
в Иркутск и обратно – от 22 до 31 тысячи рублей на одного пассажира. Таким образом, перелет из Москвы в Ханой с пересадкой в Иркутске обойдется от 77 до 86 тысяч рублей на одного пассажира в обе стороны.
Между Россией и Филиппинами в настоящее время нет прямого авиасообщения. В феврале билет из Москвы в Манилу с пересадкой обойдется от 65 до 92 тысяч рублей на одного пассажира (багаж включен) в обе стороны.
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