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Из России открываются прямые рейсы на Филиппины

Из России открываются прямые рейсы на Филиппины - РИА Новости, 16.01.2024

Из России открываются прямые рейсы на Филиппины

Авиакомпания "ИрАэро" с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта – в Манилу (Филиппины) с технической... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:52

2024-01-16T16:52

2024-01-16T16:52

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта – в Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае, сообщает АТОР.Перелеты по маршруту Иркутск – Нячанг – Иркутск запланированы с частотой два раза в неделю, по маршруту Иркутск – Манила – Иркутск один раз в неделю.На маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Superjet-100. Поэтому перелеты будут осуществляться с технической посадкой для дозаправки на территории Китая. От авиационных властей КНР получены соответствующие разрешения, сообщили в авиакомпании.Как рассказал заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов, ориентировочное время полета из Иркутска в Нячанг и Манилу составит 7,5-8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае. Она займет 45-60 минут, в течение которых пассажиры будут оставаться на борту самолета."Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами сложно прогнозировать объем пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса", – сообщил Крупнов.По его словам, перелеты в Манилу планируются и в летнем расписании-2024. В авиакомпании прогнозируют, что спрос на рейсы в столицу Филиппин будет высоким.В "ИрАэро" рассчитывают, что интерес к полетной программе из Иркутска в Нячанг и Манилу проявят путешественники из регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центральной России."Полагаем, что Иркутск будет интересен пассажирам не только как транзитный хаб, но и как туристический центр. Иркутск – это еще и Байкал. Уверен, что стыковка авиарейсов в Иркутске – это прекрасная возможность включить в свой график один-два дня для знакомства с туристическим потенциалом Иркутской области, с Байкалом", – отметил Сергей Крупнов.Бронирования билетов на рейсы из Иркутска в Манилу и Нячанг пока не открыты. Старт продаж запланирован на ближайшие дни.В настоящее время "ИрАэро" летает с частотой три раза в неделю из Иркутска в Ханой. В феврале билеты по маршруту Иркутск – Ханой – Иркутск обойдутся в 53-55 тысяч рублей в обе стороны (включен багаж 20 килограммов).Билеты из Москвы в Иркутск и обратно – от 22 до 31 тысячи рублей на одного пассажира. Таким образом, перелет из Москвы в Ханой с пересадкой в Иркутске обойдется от 77 до 86 тысяч рублей на одного пассажира в обе стороны.Между Россией и Филиппинами в настоящее время нет прямого авиасообщения. В феврале билет из Москвы в Манилу с пересадкой обойдется от 65 до 92 тысяч рублей на одного пассажира (багаж включен) в обе стороны.

https://ria.ru/20231219/vetnam-1916511211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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