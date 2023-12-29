https://ria.ru/20231229/avtoturizm-1919001292.html

В России разработали концепцию развития автомобильного туризма

В России разработали концепцию развития автомобильного туризма - РИА Новости, 29.12.2023

В России разработали концепцию развития автомобильного туризма

Министерство экономического развития РФ разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, документ сейчас проходит согласование в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:38

2023-12-29T16:38

2023-12-29T16:38

туризм

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туризм

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

автомобили

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство экономического развития РФ разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, документ сейчас проходит согласование в правительстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По поручению президента Минэкономразвития России разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Уже проведены согласительные мероприятия со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами, включая Минтранс России, Минстрой России, Минфин России, Минвостокразвития России, субъектами и членами комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Туризм, физическая культура и спорт", - сообщили в ведомстве. Документ сейчас проходит согласование в правительствеВ Минэкономразвития уточнили, что проект концепции также учитывает предложения регионов Дальневосточного федерального округа. "После утверждения концепции правительством РФ планируется разработать отдельную программу развития автомобильного туризма с планом мероприятий ее реализации. Программа будет включать конкретные шаги по созданию условий развития автотуризма и необходимой инфраструктуры, а также меры поддержки, содействующие достижению ее ключевых показателей", — добавили в министерстве. Там пояснили, что программа безусловно будет предусматривать также развитие необходимой придорожной инфраструктуры. "Это и улучшение качества автодорог и связи на них, создание цифровых сервисов и услуг, строительство МФЗ, кемпингов и стоянок с необходимой обеспечивающей инфраструктурой (инженерные сети)", — перечислили в министерстве. Кроме того, концепция будет предусматривать конкретные механизмы реализации проектов и меры их поддержки, в том числе для стимулирования производства отечественных транспортных средств, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231115/avtoturizm-1909448914.html

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новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), автомобили