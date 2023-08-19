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Важное в туризме за неделю: задержки рейсов и курортный сбор - РИА Новости, 19.08.2023
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Туризм
 
06:44 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/puteshestviya-1890914997.html
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов и курортный сбор
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов и курортный сбор - РИА Новости, 19.08.2023
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов и курортный сбор
Главной туристической новостью прошедшей недели можно назвать продолжение скандала с задержкой рейсов авиакомпании Red Wings. Туристы вернулись на родину, а... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T06:44
2023-08-19T06:44
туризм
туризм
новости - туризм
визы
пассажиры
актуальное - туризм
екатеринбург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Главной туристической новостью прошедшей недели можно назвать продолжение скандала с задержкой рейсов авиакомпании Red Wings. Туристы вернулись на родину, а против перевозчика возбудили уголовное дело. Отдых в РФ может подорожать – регионам могут дать право самостоятельно вводить курортный сбор. При этом расширяется география полетов за рубеж, а покупка железнодорожных билетов становится удобнее. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Проблемы с задержкой и отменой рейсов. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Red Wings из-за оказания небезопасных услуг. Несколько дней авиакомпания не могла вывезти пассажиров из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. К решению проблемы подключилась Росавиация, а вывозу туристов – перевозчик "Северный ветер". После отмены Red Wings рейса из Жуковского в Египет, компанией занялись следственные органы.Востребованные у туристов города введут курортный сбор, считают эксперты. Владимир Путин поручил к 15 декабря дать регионам такое право. С 2024 года платеж планируют взимать в Калининградской области, а Крым отказался от этой идеи до завершения СВО.Иностранным туристам будет сложнее ориентироваться в Москве. Минтранс предложил отказаться от обязательных надписей на английском языке на схемах метро, ссылаясь на многочисленные обращения граждан и сложную социально-политическую ситуацию в РФ.Есть и позитивные новости: количество прямых перелетов за рубеж увеличивается. Прежде всего, на Кубу: авиакомпания "Россия" с 5 сентября 2023 года запускает третий еженедельный рейс из Москвы в Варадеро, а с 24 декабря дважды в неделю будет летать из столицы в Гавану. "Аэрофлот" зимой отправит самолеты из Екатеринбурга в Бангкок, Гоа и ОАЭ. Лоукостер "Победа" в октябре открывает рейсы в ОАЭ из Владикавказа, Махачкалы и Волгограда. Билеты на поезд теперь можно купить сильно заранее. РЖД возобновили продажу проездных документов за 90 суток до отправления почти на все поезда дальнего следования. Некоторое время сделать это можно было только за 45 дней.В России наконец-то отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за границы. Теперь выборочное тестирование будут проводить только среди тех, кто прибыл в РФ из стран с ухудшающейся эпидемиологической ситуации.Поклонники ОАЭ смогут сэкономить. Власти Абу-Даби планируют снизить почти все туристические сборы в отелях и ресторанах. А отдых во Вьетнаме стал удобнее: срок действия электронных турвиз увеличен с 45 до 90 дней.
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туризм, новости - туризм, визы, пассажиры, актуальное - туризм, екатеринбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Визы, Пассажиры, Актуальное - Туризм, Екатеринбург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, отдых в России
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов и курортный сбор

Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, курортный сбор и тесты на COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Главной туристической новостью прошедшей недели можно назвать продолжение скандала с задержкой рейсов авиакомпании Red Wings. Туристы вернулись на родину, а против перевозчика возбудили уголовное дело. Отдых в РФ может подорожать – регионам могут дать право самостоятельно вводить курортный сбор. При этом расширяется география полетов за рубеж, а покупка железнодорожных билетов становится удобнее. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Проблемы с задержкой и отменой рейсов. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Red Wings из-за оказания небезопасных услуг. Несколько дней авиакомпания не могла вывезти пассажиров из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. К решению проблемы подключилась Росавиация, а вывозу туристов – перевозчик "Северный ветер". После отмены Red Wings рейса из Жуковского в Египет, компанией занялись следственные органы.
Востребованные у туристов города введут курортный сбор, считают эксперты. Владимир Путин поручил к 15 декабря дать регионам такое право. С 2024 года платеж планируют взимать в Калининградской области, а Крым отказался от этой идеи до завершения СВО.
Иностранным туристам будет сложнее ориентироваться в Москве. Минтранс предложил отказаться от обязательных надписей на английском языке на схемах метро, ссылаясь на многочисленные обращения граждан и сложную социально-политическую ситуацию в РФ.
Есть и позитивные новости: количество прямых перелетов за рубеж увеличивается. Прежде всего, на Кубу: авиакомпания "Россия" с 5 сентября 2023 года запускает третий еженедельный рейс из Москвы в Варадеро, а с 24 декабря дважды в неделю будет летать из столицы в Гавану. "Аэрофлот" зимой отправит самолеты из Екатеринбурга в Бангкок, Гоа и ОАЭ. Лоукостер "Победа" в октябре открывает рейсы в ОАЭ из Владикавказа, Махачкалы и Волгограда.
Билеты на поезд теперь можно купить сильно заранее. РЖД возобновили продажу проездных документов за 90 суток до отправления почти на все поезда дальнего следования. Некоторое время сделать это можно было только за 45 дней.
В России наконец-то отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за границы. Теперь выборочное тестирование будут проводить только среди тех, кто прибыл в РФ из стран с ухудшающейся эпидемиологической ситуации.
Поклонники ОАЭ смогут сэкономить. Власти Абу-Даби планируют снизить почти все туристические сборы в отелях и ресторанах.
А отдых во Вьетнаме стал удобнее: срок действия электронных турвиз увеличен с 45 до 90 дней.
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