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Застрявшие в Анталье российские туристы так и не улетели в Екатеринбург - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
09:25 14.08.2023 (обновлено: 10:04 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/turisty-1889886599.html
Застрявшие в Анталье российские туристы так и не улетели в Екатеринбург
Застрявшие в Анталье российские туристы так и не улетели в Екатеринбург - РИА Новости, 14.08.2023
Застрявшие в Анталье российские туристы так и не улетели в Екатеринбург
Туристы, которые должны были вылететь рейсом авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург еще в субботу, в ночь на понедельник вернулись в номера в отеле,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:25
2023-08-14T10:04
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СТАМБУЛ, 14 авг – РИА Новости. Туристы, которые должны были вылететь рейсом авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург еще в субботу, в ночь на понедельник вернулись в номера в отеле, новой информации о вылете нет, сообщила РИА Новости одна из туристок. Задержанный с субботы рейс из Антальи в Екатеринбург WZ3062 планировалось отправить в 22.30 мск воскресенья, сообщил ранее агентству авиаперевозчик. Компания уточняла, что также задержанный рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью планируется отправить 14 августа в 5.55 утра. По словам туристки, авиакомпания обещала трансфер в 23.00 (время совпадает с мск). "Мы вчера всем отелем ждали трансфер два часа, так никто и не приехал. Отель был оплачен до 23.00, многих не пускали в номера, пустили только к 01.00", - рассказала туристка. После этого отдыхающим обещали в 4 утра выезд из отеля или предоставить точную информацию о вылете. "До сих пор ничего не известно", - сообщила собеседница агентства. Согласно обновленной информации на онлайн-табло аэропорта Антальи по состоянию на 08.30 понедельника, вылет рейса WZ3062 планируется на 16.30. Ранее в воскресенье российская туристка в Турции сообщила РИА Новости о задержке рейса авиакомпании Red Wings из-за поломки самолета. В компании агентству подтвердили задержку рейса и сообщили, что пассажиры получили питание и размещение в отеле.Вылет рейса вторые сутки задерживается по техническим причинам, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье."По предварительным данным, отправление борта намечено сегодня на 16.30. Генконсульство продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании", - сообщили в дипмиссии.
https://ria.ru/20230623/styuardessa-1879550461.html
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новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, турция
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Екатеринбург, Турция
Застрявшие в Анталье российские туристы так и не улетели в Екатеринбург

Застрявшие в Анталье пассажиры Red Wings так и не улетели в Екатеринбург

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 14 авг – РИА Новости. Туристы, которые должны были вылететь рейсом авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург еще в субботу, в ночь на понедельник вернулись в номера в отеле, новой информации о вылете нет, сообщила РИА Новости одна из туристок.
Задержанный с субботы рейс из Антальи в Екатеринбург WZ3062 планировалось отправить в 22.30 мск воскресенья, сообщил ранее агентству авиаперевозчик. Компания уточняла, что также задержанный рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью планируется отправить 14 августа в 5.55 утра.
По словам туристки, авиакомпания обещала трансфер в 23.00 (время совпадает с мск).
"Мы вчера всем отелем ждали трансфер два часа, так никто и не приехал. Отель был оплачен до 23.00, многих не пускали в номера, пустили только к 01.00", - рассказала туристка.
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После этого отдыхающим обещали в 4 утра выезд из отеля или предоставить точную информацию о вылете. "До сих пор ничего не известно", - сообщила собеседница агентства.
Согласно обновленной информации на онлайн-табло аэропорта Антальи по состоянию на 08.30 понедельника, вылет рейса WZ3062 планируется на 16.30.
Ранее в воскресенье российская туристка в Турции сообщила РИА Новости о задержке рейса авиакомпании Red Wings из-за поломки самолета. В компании агентству подтвердили задержку рейса и сообщили, что пассажиры получили питание и размещение в отеле.
Вылет рейса вторые сутки задерживается по техническим причинам, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
"По предварительным данным, отправление борта намечено сегодня на 16.30. Генконсульство продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании", - сообщили в дипмиссии.
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