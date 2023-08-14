https://ria.ru/20230814/turisty-1889886599.html

Застрявшие в Анталье российские туристы так и не улетели в Екатеринбург

Застрявшие в Анталье российские туристы так и не улетели в Екатеринбург - РИА Новости, 14.08.2023

Застрявшие в Анталье российские туристы так и не улетели в Екатеринбург

Туристы, которые должны были вылететь рейсом авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург еще в субботу, в ночь на понедельник вернулись в номера в отеле,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:25

2023-08-14T09:25

2023-08-14T10:04

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СТАМБУЛ, 14 авг – РИА Новости. Туристы, которые должны были вылететь рейсом авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург еще в субботу, в ночь на понедельник вернулись в номера в отеле, новой информации о вылете нет, сообщила РИА Новости одна из туристок. Задержанный с субботы рейс из Антальи в Екатеринбург WZ3062 планировалось отправить в 22.30 мск воскресенья, сообщил ранее агентству авиаперевозчик. Компания уточняла, что также задержанный рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью планируется отправить 14 августа в 5.55 утра. По словам туристки, авиакомпания обещала трансфер в 23.00 (время совпадает с мск). "Мы вчера всем отелем ждали трансфер два часа, так никто и не приехал. Отель был оплачен до 23.00, многих не пускали в номера, пустили только к 01.00", - рассказала туристка. После этого отдыхающим обещали в 4 утра выезд из отеля или предоставить точную информацию о вылете. "До сих пор ничего не известно", - сообщила собеседница агентства. Согласно обновленной информации на онлайн-табло аэропорта Антальи по состоянию на 08.30 понедельника, вылет рейса WZ3062 планируется на 16.30. Ранее в воскресенье российская туристка в Турции сообщила РИА Новости о задержке рейса авиакомпании Red Wings из-за поломки самолета. В компании агентству подтвердили задержку рейса и сообщили, что пассажиры получили питание и размещение в отеле.Вылет рейса вторые сутки задерживается по техническим причинам, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье."По предварительным данным, отправление борта намечено сегодня на 16.30. Генконсульство продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании", - сообщили в дипмиссии.

https://ria.ru/20230623/styuardessa-1879550461.html

https://ria.ru/20230811/deti-1889649717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, турция