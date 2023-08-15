https://ria.ru/20230815/reys-1890170076.html
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет - РИА Новости, 15.08.2023
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет
Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:25
2023-08-15T12:25
2023-08-15T12:27
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египет
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из сообщения компании. Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings занималась починкой этих судов и скорректировала расписание. Пассажиры ее задержанных рейсов перевозятся на резервных бортах самой авиакомпании и воздушных судах авиакомпании "Икар". "Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)", - говорится в сообщении во вторник. Авиакомпания пишет, что в соответствии с правилами предоставила пассажирам указанного рейса прохладительные напитки и горячее питание в терминале аэропорта. "Всем пассажирам авиакомпания предлагает размещение в гостиницах. Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании. Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890049142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, жуковский, екатеринбург, новости - туризм
Туризм, Египет, Жуковский, Екатеринбург, Новости - Туризм
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет, предложила лететь в среду
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из сообщения компании.
Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом
и Антальей
. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings занималась починкой этих судов и скорректировала расписание. Пассажиры ее задержанных рейсов перевозятся на резервных бортах самой авиакомпании и воздушных судах авиакомпании "Икар".
"Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)", - говорится в сообщении во вторник.
Авиакомпания пишет, что в соответствии с правилами предоставила пассажирам указанного рейса прохладительные напитки и горячее питание в терминале аэропорта.
"Всем пассажирам авиакомпания предлагает размещение в гостиницах. Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании. Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", - добавляется в сообщении.
Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings