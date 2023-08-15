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Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
12:25 15.08.2023 (обновлено: 12:27 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/reys-1890170076.html
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет - РИА Новости, 15.08.2023
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет
Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:25
2023-08-15T12:27
туризм
египет
жуковский
екатеринбург
новости - туризм
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из сообщения компании. Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings занималась починкой этих судов и скорректировала расписание. Пассажиры ее задержанных рейсов перевозятся на резервных бортах самой авиакомпании и воздушных судах авиакомпании "Икар". "Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)", - говорится в сообщении во вторник. Авиакомпания пишет, что в соответствии с правилами предоставила пассажирам указанного рейса прохладительные напитки и горячее питание в терминале аэропорта. "Всем пассажирам авиакомпания предлагает размещение в гостиницах. Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании. Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890049142.html
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египет, жуковский, екатеринбург, новости - туризм
Туризм, Египет, Жуковский, Екатеринбург, Новости - Туризм
Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет

Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет, предложила лететь в среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из сообщения компании.
Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings занималась починкой этих судов и скорректировала расписание. Пассажиры ее задержанных рейсов перевозятся на резервных бортах самой авиакомпании и воздушных судах авиакомпании "Икар".
"Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)", - говорится в сообщении во вторник.
Авиакомпания пишет, что в соответствии с правилами предоставила пассажирам указанного рейса прохладительные напитки и горячее питание в терминале аэропорта.
"Всем пассажирам авиакомпания предлагает размещение в гостиницах. Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании. Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", - добавляется в сообщении.
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