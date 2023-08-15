https://ria.ru/20230815/reys-1890170076.html

Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет

Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет - РИА Новости, 15.08.2023

Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет

Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:25

2023-08-15T12:25

2023-08-15T12:27

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египет

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новости - туризм

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из сообщения компании. Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings занималась починкой этих судов и скорректировала расписание. Пассажиры ее задержанных рейсов перевозятся на резервных бортах самой авиакомпании и воздушных судах авиакомпании "Икар". "Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)", - говорится в сообщении во вторник. Авиакомпания пишет, что в соответствии с правилами предоставила пассажирам указанного рейса прохладительные напитки и горячее питание в терминале аэропорта. "Всем пассажирам авиакомпания предлагает размещение в гостиницах. Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании. Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230814/pomosch-1890049142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, жуковский, екатеринбург, новости - туризм