https://ria.ru/20230814/sbor-1890027993.html

В Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году

В Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году - РИА Новости, 14.08.2023

В Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году

Власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста, сообщил министр по культуре и туризму региона РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:39

2023-08-14T17:39

2023-08-14T17:44

калининградская область

андрей ермак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля в понедельник. "Только сегодня буквально час назад обсуждал с Антоном Андреевичем (губернатором Калининградской области Антоном Алихановым – ред.) этот вопрос… Президент поручил сейчас разработать нормативную базу, по которой регионам будет передано право вводить или не вводить курортный сбор. Сейчас ждем решений со стороны федерального центра. Как только у нас появится такая возможность, мы планируем ввести курортный сбор", - сказал Ермак в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) Калининградской области в соцсети "ВКонтакте". "Наши базовые цифры – это 100 рублей в день, начиная со второго дня (пребывания в Калининградской области – ред.)… Мы рассчитываем, что даже с учетом того, что большое количество льготных категорий будет, все равно у Калининградской области получится еще больше заработать на туристах, в том числе и при помощи курортного сбора. Ввести мы его планируем, если получится, со следующего года", - добавил Ермак. Он уточнил, что от уплаты курортного сбора будут освобождены жители Калининградской области, а также несколько льготных категорий, включая, в частности, участников культурных проектов и членов спортивных делегаций. По словам Ермака, региональные власти прогнозируют, что в 2023 году Калининградскую область посетят более 2 миллионов туристов. "По нашим таким прикидкам условным у нас будет где-то 2 миллиона 100 тысяч человек", - отметил калининградский министр.

https://ria.ru/20230801/sbor-1887604638.html

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калининградская область, андрей ермак, владимир путин, россия, антон алиханов, новости - туризм