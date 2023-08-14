https://ria.ru/20230814/oae-1889929485.html

В ОАЭ снизят плату за проживание в отелях и питание в ресторанах

В ОАЭ снизят плату за проживание в отелях и питание в ресторанах - РИА Новости, 14.08.2023

В ОАЭ снизят плату за проживание в отелях и питание в ресторанах

В Абу-Даби с 1 сентября стоимость проживания в отелях и питания в гостиничных ресторанах будет снижена, сообщает Arabian Business. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:20

2023-08-14T13:20

2023-08-14T14:20

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Абу-Даби с 1 сентября стоимость проживания в отелях и питания в гостиничных ресторанах будет снижена, сообщает Arabian Business.Власти планируют уменьшить туристический сбор с шести до четырех процентов и отменить муниципальный платеж в размере 15 дирхамов ОАЭ за номер в сутки. Также с гостей не будут брать шесть процентов турсбора и четыре – муниципального при питании в ресторане при отеле.Эмират готов снизить эти платежи, надеясь на активное развитие турсектора.

https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, абу-даби, оаэ, отели, гостиницы, рестораны