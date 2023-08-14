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В ОАЭ снизят плату за проживание в отелях и питание в ресторанах - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
13:20 14.08.2023 (обновлено: 14:20 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/oae-1889929485.html
В ОАЭ снизят плату за проживание в отелях и питание в ресторанах
В ОАЭ снизят плату за проживание в отелях и питание в ресторанах - РИА Новости, 14.08.2023
В ОАЭ снизят плату за проживание в отелях и питание в ресторанах
В Абу-Даби с 1 сентября стоимость проживания в отелях и питания в гостиничных ресторанах будет снижена, сообщает Arabian Business. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:20
2023-08-14T14:20
туризм
туризм
новости - туризм
абу-даби
оаэ
отели
гостиницы
рестораны
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Абу-Даби с 1 сентября стоимость проживания в отелях и питания в гостиничных ресторанах будет снижена, сообщает Arabian Business.Власти планируют уменьшить туристический сбор с шести до четырех процентов и отменить муниципальный платеж в размере 15 дирхамов ОАЭ за номер в сутки. Также с гостей не будут брать шесть процентов турсбора и четыре – муниципального при питании в ресторане при отеле.Эмират готов снизить эти платежи, надеясь на активное развитие турсектора.
https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html
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туризм, новости - туризм, абу-даби, оаэ, отели, гостиницы, рестораны
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абу-Даби, ОАЭ, Отели, Гостиницы, Рестораны
В ОАЭ снизят плату за проживание в отелях и питание в ресторанах

СМИ: власти Абу-Даби снизят почти все туристические сборы в отелях и ресторанах

© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Абу-Даби с 1 сентября стоимость проживания в отелях и питания в гостиничных ресторанах будет снижена, сообщает Arabian Business.
Власти планируют уменьшить туристический сбор с шести до четырех процентов и отменить муниципальный платеж в размере 15 дирхамов ОАЭ за номер в сутки. Также с гостей не будут брать шесть процентов турсбора и четыре – муниципального при питании в ресторане при отеле.
Эмират готов снизить эти платежи, надеясь на активное развитие турсектора.
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