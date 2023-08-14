https://ria.ru/20230814/antalya-1889935030.html
"Северный ветер" заберет из Антальи пассажиров задержанных рейсов Red Wings
"Северный ветер" заберет из Антальи пассажиров задержанных рейсов Red Wings - РИА Новости, 14.08.2023
"Северный ветер" заберет из Антальи пассажиров задержанных рейсов Red Wings
Авиакомпания "Северный ветер" заберет из Антальи пассажиров задержанных рейсов Red Wings, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:52
2023-08-14T12:52
2023-08-14T14:28
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Северный ветер" заберет из Антальи пассажиров задержанных рейсов Red Wings, сообщила Росавиация."Авиакомпания "Северный ветер" окажет содействие с вывозом пассажиров задержанных рейсов авиакомпании Red Wings из Антальи и Екатеринбурга. Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 мск", — уточнили в ведомстве.Росавиация рекомендовала Red Wings провести консультации с другими российскими авиакомпаниями, чтобы использовать дополнительные самолеты для вывоза пассажиров."По данным авиакомпании Red Wings, перевозчик оперативно устраняет технические неисправности воздушных судов и планирует вернуться к заявленному расписанию к 07:00 мск 15 августа", — говорится в публикации.О проблемах с вылетом сообщила РИА Новости одна из туристок. Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация пояснила, что это связано с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Екатеринбург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Северный ветер" заберет из Антальи пассажиров задержанных рейсов Red Wings
Росавиация: "Северный ветер" заберет из Антальи пассажиров рейсов Red Wings