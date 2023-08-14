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Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
10:58 14.08.2023 (обновлено: 11:40 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/putin-1889906012.html
Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор
Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор - РИА Новости, 14.08.2023
Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор
Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:58
2023-08-14T11:40
туризм
россия
ставропольский край
республика крым
владимир путин
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. "Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", - говорится в документе. Курортный сбор в размере 100 рублей начал действовать с 1 августа на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае, средства от него пойдут на развитие инфраструктуры города. Эксперимент по курортному сбору с 1 мая 2018 года разрешено проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента, срок которого продлен до 2025 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.По данным местных властей, в прошлом году курортный сбор оплатили более 202 тысяч отдыхающих. За пять лет его действия на Ставрополье собрано 1,2 миллиарда рублей для благоустройства курортных городов.
https://ria.ru/20230809/sbor-1889136152.html
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россия, ставропольский край, республика крым, владимир путин, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Ставропольский край, Республика Крым, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор

Путин поручил к 15 декабря дать право регионам вводить курортный сбор

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", - говорится в документе.
Губернатор края Владимир Владимиров
Владимиров: курортный сбор позволит вложить 2 млрд рублей в развитие КМВ
9 августа, 17:57
Курортный сбор в размере 100 рублей начал действовать с 1 августа на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае, средства от него пойдут на развитие инфраструктуры города.
Эксперимент по курортному сбору с 1 мая 2018 года разрешено проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента, срок которого продлен до 2025 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
По данным местных властей, в прошлом году курортный сбор оплатили более 202 тысяч отдыхающих. За пять лет его действия на Ставрополье собрано 1,2 миллиарда рублей для благоустройства курортных городов.
Работа аэропорта Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Минеральных Водах ввели курортный сбор
1 августа, 14:20
 
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