https://ria.ru/20230814/putin-1889906012.html

Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор

Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор - РИА Новости, 14.08.2023

Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор

Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:58

2023-08-14T10:58

2023-08-14T11:40

туризм

россия

ставропольский край

республика крым

владимир путин

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. "Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", - говорится в документе. Курортный сбор в размере 100 рублей начал действовать с 1 августа на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае, средства от него пойдут на развитие инфраструктуры города. Эксперимент по курортному сбору с 1 мая 2018 года разрешено проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента, срок которого продлен до 2025 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.По данным местных властей, в прошлом году курортный сбор оплатили более 202 тысяч отдыхающих. За пять лет его действия на Ставрополье собрано 1,2 миллиарда рублей для благоустройства курортных городов.

https://ria.ru/20230809/sbor-1889136152.html

https://ria.ru/20230801/sbor-1887604638.html

россия

ставропольский край

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ставропольский край, республика крым, владимир путин, туризм, новости - туризм