Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор
Путин поручил к 15 декабря дать право регионам вводить курортный сбор
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", - говорится в документе.
Курортный сбор в размере 100 рублей начал действовать с 1 августа на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае, средства от него пойдут на развитие инфраструктуры города.
Эксперимент по курортному сбору с 1 мая 2018 года разрешено проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента, срок которого продлен до 2025 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
По данным местных властей, в прошлом году курортный сбор оплатили более 202 тысяч отдыхающих. За пять лет его действия на Ставрополье собрано 1,2 миллиарда рублей для благоустройства курортных городов.