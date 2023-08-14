https://ria.ru/20230814/rosaviatsiya-1889922234.html
Росавиация прокомментировала задержку рейса Анталья — Екатеринбург
Росавиация прокомментировала задержку рейса Анталья — Екатеринбург - РИА Новости, 14.08.2023
Росавиация прокомментировала задержку рейса Анталья — Екатеринбург
Задержки рейсов авиакомпании Red Wings между Анталией и Екатеринбургом вызваны технической неисправностью двух самолетов, перевозчик принимает меры для... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:01
2023-08-14T12:01
2023-08-14T12:01
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Задержки рейсов авиакомпании Red Wings между Анталией и Екатеринбургом вызваны технической неисправностью двух самолетов, перевозчик принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания в соответствии с заявленным, сообщили в Росавиации. "Вопрос перевозки туристов из/в Анталии в/из Екатеринбург авиакомпанией "Ред Вингз", которые имеют значительно задержки с 12 августа, находится на контроле Росавиации. Задержки вызваны технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Авиакомпанией "Ред Вингз" принимаются меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полётов в соответствии с заявленным", - сообщили в Росавиации."Росавиация с целью решения вопроса перевозки пассажиров задержанных рейсов рекомендовала авиакомпании "Ред Вингз" оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договорённость по перевозке сегодня части пассажиров авиакомпанией "Икар", - говорится в сообщении.Авиакомпании, отметили в ведомстве, дано поручение принять все необходимые меры для выполнения обязательств перед пассажирами в соответствии с нормами воздушного законодательства России.
https://ria.ru/20230724/turkish-1886009073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анталия, екатеринбург, турция
Туризм, Новости - Туризм, Анталия, Екатеринбург, Турция
Росавиация прокомментировала задержку рейса Анталья — Екатеринбург
Росавиация: Red Wings принимает меры для разрешения ЧП с задержанными рейсами