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РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток - РИА Новости, 17.08.2023

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:56

2023-08-17T10:56

2023-08-17T13:30

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания в Telegram-канале. "Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", - говорится в сообщении компании.Таким образом, уточняют РЖД, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением до 14 ноября 2023 года включительно."В ближайшее время продолжим снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления", - добавляет компания.

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