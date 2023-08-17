https://ria.ru/20230817/bilety-1890553530.html
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток - РИА Новости, 17.08.2023
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:56
2023-08-17T10:56
2023-08-17T13:30
ржд
россия
общество
новости - туризм
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания в Telegram-канале. "Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", - говорится в сообщении компании.Таким образом, уточняют РЖД, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением до 14 ноября 2023 года включительно."В ближайшее время продолжим снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления", - добавляет компания.
https://ria.ru/20230809/rzhd-1888967747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_20e6cb2e02acf8bb06d2acfa98b188cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, россия, общество, новости - туризм, туризм
РЖД, Россия, Общество, Новости - Туризм, Туризм, Туризм
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все дальние поезда