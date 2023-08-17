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РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток - РИА Новости, 17.08.2023
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Туризм
 
10:56 17.08.2023 (обновлено: 13:30 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/bilety-1890553530.html
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток - РИА Новости, 17.08.2023
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:56
2023-08-17T13:30
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания в Telegram-канале. "Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", - говорится в сообщении компании.Таким образом, уточняют РЖД, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением до 14 ноября 2023 года включительно."В ближайшее время продолжим снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления", - добавляет компания.
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РЖД, Россия, Общество, Новости - Туризм, Туризм, Туризм
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все дальние поезда

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания в Telegram-канале.
«
"Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", - говорится в сообщении компании.
Таким образом, уточняют РЖД, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением до 14 ноября 2023 года включительно.
«
"В ближайшее время продолжим снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления", - добавляет компания.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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