https://ria.ru/20230814/transport-1889921286.html

Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро

Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро - РИА Новости, 14.08.2023

Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро

Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог, документ... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:09

2023-08-14T12:09

2023-08-14T12:10

туризм

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министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог, документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ведомство предлагает внести изменения в приказы об утверждении типовых правил пользования этими видами транспорта. В частности, отменить пункты, где говорится, что информирование должно дублироваться перевозчиком на английском языке.Минтранс ссылается на многочисленные обращения граждан. "Ввиду значительной информационной нагрузки ‎на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации исключаются из обязательного требования дублирование информации на английском языке", – сообщает ведомство в пояснительной записке к документу.Предполагается, что принимать решение, переводить ли на английский язык схемы, указатели, объявление остановок, будут регионы согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.Так, в московском метро МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали еще в 2021 году после сокращения турпотока из-за пандемии и "жалоб от пассажиров на дополнительное информирование".

https://ria.ru/20230801/turisty-1887327399.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, министерство транспорта рф (минтранс россии)