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Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
12:09 14.08.2023 (обновлено: 12:10 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/transport-1889921286.html
Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро
Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро - РИА Новости, 14.08.2023
Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро
Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог, документ... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:09
2023-08-14T12:10
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министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог, документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ведомство предлагает внести изменения в приказы об утверждении типовых правил пользования этими видами транспорта. В частности, отменить пункты, где говорится, что информирование должно дублироваться перевозчиком на английском языке.Минтранс ссылается на многочисленные обращения граждан. "Ввиду значительной информационной нагрузки ‎на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации исключаются из обязательного требования дублирование информации на английском языке", – сообщает ведомство в пояснительной записке к документу.Предполагается, что принимать решение, переводить ли на английский язык схемы, указатели, объявление остановок, будут регионы согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.Так, в московском метро МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали еще в 2021 году после сокращения турпотока из-за пандемии и "жалоб от пассажиров на дополнительное информирование".
https://ria.ru/20230801/turisty-1887327399.html
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новости - туризм, туризм, туристы, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро

Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка на схемах метро

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОткрытие станции метро "Зенит" в Санкт-Петербурге
Открытие станции метро Зенит в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог, документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает внести изменения в приказы об утверждении типовых правил пользования этими видами транспорта. В частности, отменить пункты, где говорится, что информирование должно дублироваться перевозчиком на английском языке.
Минтранс ссылается на многочисленные обращения граждан. "Ввиду значительной информационной нагрузки ‎на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации исключаются из обязательного требования дублирование информации на английском языке", – сообщает ведомство в пояснительной записке к документу.
Предполагается, что принимать решение, переводить ли на английский язык схемы, указатели, объявление остановок, будут регионы согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.
Так, в московском метро МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали еще в 2021 году после сокращения турпотока из-за пандемии и "жалоб от пассажиров на дополнительное информирование".
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