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Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/kurort-1890148570.html
Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации
Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023
Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в республике в условиях продолжающейся специальной военной операции. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:25
2023-08-15T11:25
специальная военная операция на украине
новости - туризм
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в республике в условиях продолжающейся специальной военной операции. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном ранее в понедельник на сайте Кремля. "Пока СВО не завершится нашей победой, мы этот вопрос рассматривать не будем. Целесообразности поднимать ценник отдыха в нынешних условиях нет. Сейчас, наоборот, нужно думать, как поддерживать наших отельеров", - сказал Аксенов журналистам. Итоги текущего курортного сезона в Крыму будут проанализированы, сказал Аксенов, в результате будут приняты решения о мерах поддержки туристического бизнеса.
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новости - туризм, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новости - Туризм, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации

Аксенов назвал нецелесообразным курортный сбор в Крыму в условиях спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина прыгает с пирса в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Мужчина прыгает с пирса в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина прыгает с пирса в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в республике в условиях продолжающейся специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном ранее в понедельник на сайте Кремля.
"Пока СВО не завершится нашей победой, мы этот вопрос рассматривать не будем. Целесообразности поднимать ценник отдыха в нынешних условиях нет. Сейчас, наоборот, нужно думать, как поддерживать наших отельеров", - сказал Аксенов журналистам.
Итоги текущего курортного сезона в Крыму будут проанализированы, сказал Аксенов, в результате будут приняты решения о мерах поддержки туристического бизнеса.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
12 августа, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеНовости - ТуризмРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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