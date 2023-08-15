https://ria.ru/20230815/kurort-1890148570.html
Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации
Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023
Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в республике в условиях продолжающейся специальной военной операции. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:25
2023-08-15T11:25
2023-08-15T11:25
специальная военная операция на украине
новости - туризм
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в республике в условиях продолжающейся специальной военной операции. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном ранее в понедельник на сайте Кремля. "Пока СВО не завершится нашей победой, мы этот вопрос рассматривать не будем. Целесообразности поднимать ценник отдыха в нынешних условиях нет. Сейчас, наоборот, нужно думать, как поддерживать наших отельеров", - сказал Аксенов журналистам. Итоги текущего курортного сезона в Крыму будут проанализированы, сказал Аксенов, в результате будут приняты решения о мерах поддержки туристического бизнеса.
https://ria.ru/20230812/most-1889719384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новости - Туризм, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации
Аксенов назвал нецелесообразным курортный сбор в Крыму в условиях спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в республике в условиях продолжающейся специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин
поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном ранее в понедельник на сайте Кремля.
"Пока СВО не завершится нашей победой, мы этот вопрос рассматривать не будем. Целесообразности поднимать ценник отдыха в нынешних условиях нет. Сейчас, наоборот, нужно думать, как поддерживать наших отельеров", - сказал Аксенов журналистам.
Итоги текущего курортного сезона в Крыму будут проанализированы, сказал Аксенов, в результате будут приняты решения о мерах поддержки туристического бизнеса.
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