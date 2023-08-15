https://ria.ru/20230815/kurort-1890148570.html

Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации

Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023

Крым не будет вводить курортный сбор как минимум до завершения спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в республике в условиях продолжающейся специальной военной операции. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:25

2023-08-15T11:25

2023-08-15T11:25

специальная военная операция на украине

новости - туризм

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в республике в условиях продолжающейся специальной военной операции. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном ранее в понедельник на сайте Кремля. "Пока СВО не завершится нашей победой, мы этот вопрос рассматривать не будем. Целесообразности поднимать ценник отдыха в нынешних условиях нет. Сейчас, наоборот, нужно думать, как поддерживать наших отельеров", - сказал Аксенов журналистам. Итоги текущего курортного сезона в Крыму будут проанализированы, сказал Аксенов, в результате будут приняты решения о мерах поддержки туристического бизнеса.

https://ria.ru/20230812/most-1889719384.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости - туризм, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр