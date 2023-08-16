https://ria.ru/20230816/kuba-1890368255.html

Авиакомпания "Россия" с декабря начнет полеты в Гавану

Авиакомпания "Россия" с декабря начнет полеты в Гавану - РИА Новости, 16.08.2023

Авиакомпания "Россия" с декабря начнет полеты в Гавану

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 24 декабря 2023 года начнет летать в кубинскую столицу Гавану, сообщила материнская компания. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:05

2023-08-16T12:05

2023-08-16T13:03

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 24 декабря 2023 года начнет летать в кубинскую столицу Гавану, сообщила материнская компания. Гавана станет вторым пунктом Кубы, в которые выполняет полеты группа "Аэрофлот". В июле 2023 года были открыты регулярные рейсы на популярный кубинский курорт Варадеро. Решение о возобновлении воздушного сообщения с Островом свободы было озвучено в мае этого года. "Аэрофлот открывает продажи билетов в Гавану. Регулярные рейсы в столицу республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), начиная с 24 декабря 2023 года, два раза в неделю — по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Отмечается, что с актуальным расписанием рейсов на Кубу можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты - на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.

https://ria.ru/20230702/turizm-1881703709.html

https://ria.ru/20230814/reys-1889930762.html

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Дарья Буймова

гавана, куба, варадеро, аэрофлот, туризм, в мире, новости - туризм