https://ria.ru/20230816/kuba-1890368255.html
Авиакомпания "Россия" с декабря начнет полеты в Гавану
Авиакомпания "Россия" с декабря начнет полеты в Гавану - РИА Новости, 16.08.2023
Авиакомпания "Россия" с декабря начнет полеты в Гавану
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 24 декабря 2023 года начнет летать в кубинскую столицу Гавану, сообщила материнская компания. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:05
2023-08-16T12:05
2023-08-16T13:03
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 24 декабря 2023 года начнет летать в кубинскую столицу Гавану, сообщила материнская компания. Гавана станет вторым пунктом Кубы, в которые выполняет полеты группа "Аэрофлот". В июле 2023 года были открыты регулярные рейсы на популярный кубинский курорт Варадеро. Решение о возобновлении воздушного сообщения с Островом свободы было озвучено в мае этого года. "Аэрофлот открывает продажи билетов в Гавану. Регулярные рейсы в столицу республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), начиная с 24 декабря 2023 года, два раза в неделю — по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Отмечается, что с актуальным расписанием рейсов на Кубу можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты - на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
https://ria.ru/20230702/turizm-1881703709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гавана, куба, варадеро, аэрофлот, туризм, в мире, новости - туризм
Туризм, Гавана, Куба, Варадеро, Аэрофлот, Туризм, В мире, Новости - Туризм
Авиакомпания "Россия" с декабря начнет полеты в Гавану
Авиакомпания "Россия" с 24 декабря будет летать в Гавану два раза в неделю
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 24 декабря 2023 года начнет летать в кубинскую столицу Гавану, сообщила материнская компания.
Гавана станет вторым пунктом Кубы
, в которые выполняет полеты группа "Аэрофлот". В июле 2023 года были открыты регулярные рейсы на популярный кубинский курорт Варадеро
. Решение о возобновлении воздушного сообщения с Островом свободы было озвучено в мае этого года.
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"Аэрофлот открывает продажи билетов в Гавану. Регулярные рейсы в столицу республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), начиная с 24 декабря 2023 года, два раза в неделю — по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с актуальным расписанием рейсов на Кубу можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты - на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
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