https://ria.ru/20230814/reys-1889930762.html
Авиакомпания "Россия" с 5 сентября запускает еще один рейс на Кубу
Авиакомпания "Россия" с 5 сентября запускает еще один рейс на Кубу - РИА Новости, 14.08.2023
Авиакомпания "Россия" с 5 сентября запускает еще один рейс на Кубу
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 5 сентября 2023 года запускает еще один рейс из Москвы в кубинский Варадеро - по вторникам, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:36
2023-08-14T12:36
2023-08-14T14:27
москва
варадеро
аэрофлот
россия (авиакомпания)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151276/62/1512766298_0:0:3887:2186_1920x0_80_0_0_f7bab12b9f8e7a73a20d9dee3c26e535.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 5 сентября 2023 года запускает еще один рейс из Москвы в кубинский Варадеро - по вторникам, сообщила компания. Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные рейсы из Москвы в Варадеро. Авиакомпания "Россия" с этого времени выполняет рейсы по четвергам и субботам. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил РИА Новости, что в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться. "Авиакомпания увеличивает частоту полетов Москва – Варадеро. Общая частота полетов на популярный кубинский курорт с 5 сентября составит 3 раза в неделю. Авиабилеты уже доступны в продаже на сайте "Аэрофлота", - говорится в сообщении перевозчика. Согласно расписанию, рейсы Москва – Варадеро планируются по вторникам, четвергам и субботам. Вылет SU/FV6927 из Москвы в 9.10, прилет в Варадеро в 15.30. Вылет обратного SU/FV6928 в 19.10, прилет в 14.45 следующего дня. Время указано местное для каждого аэропорта. "Россия" на рейсах между Москвой и Варадеро эксплуатирует широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры Boeing 777. Общее количество мест на борту – 457 (436 в классе эконом и 21 в классе бизнес). Согласно правилам въезда на Кубу, каждый пассажир обязан заполнить за 48 часов до вылета электронную анкету на сайте. Полученный QR-код нужно предъявить в бумажном виде или на экране мобильного устройства во время регистрации на рейс, а также по прибытии. Туристическая виза для въезда на Кубу для россиян, путешествующих с целью отдыха, не требуется. Авиакомпания "Россия" входит в группу Аэрофлот, является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 135 самолетов, из которых 78 Superjet 100. В коллективе авиакомпании более 7 тысяч человек. "Россия" – базовый перевозчик аэропортов "Пулково" (Санкт-Петербург), "Шереметьево" (Москва), Красноярска и Сочи.
https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888230379.html
москва
варадеро
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151276/62/1512766298_550:0:3466:2187_1920x0_80_0_0_67849e3ebbe689ce2e09e4fd9681a47c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, варадеро, аэрофлот, россия (авиакомпания), новости - туризм
Москва, Варадеро, Аэрофлот, Россия (авиакомпания), Туризм, Новости - Туризм
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 5 сентября 2023 года запускает еще один рейс из Москвы в кубинский Варадеро - по вторникам, сообщила компания.
Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные рейсы из Москвы в Варадеро. Авиакомпания "Россия" с этого времени выполняет рейсы по четвергам и субботам. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил РИА Новости, что в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале
"Авиакомпания увеличивает частоту полетов Москва – Варадеро. Общая частота полетов на популярный кубинский курорт с 5 сентября составит 3 раза в неделю. Авиабилеты уже доступны в продаже на сайте "Аэрофлота
", - говорится в сообщении перевозчика.
Согласно расписанию, рейсы Москва – Варадеро планируются по вторникам, четвергам и субботам. Вылет SU/FV6927 из Москвы в 9.10, прилет в Варадеро в 15.30. Вылет обратного SU/FV6928 в 19.10, прилет в 14.45 следующего дня. Время указано местное для каждого аэропорта. "Россия" на рейсах между Москвой и Варадеро эксплуатирует широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры Boeing 777. Общее количество мест на борту – 457 (436 в классе эконом и 21 в классе бизнес).
Согласно правилам въезда на Кубу, каждый пассажир обязан заполнить за 48 часов до вылета электронную анкету на сайте. Полученный QR-код нужно предъявить в бумажном виде или на экране мобильного устройства во время регистрации на рейс, а также по прибытии. Туристическая виза для въезда на Кубу для россиян, путешествующих с целью отдыха, не требуется.
Авиакомпания "Россия" входит в группу Аэрофлот, является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 135 самолетов, из которых 78 Superjet 100. В коллективе авиакомпании более 7 тысяч человек. "Россия" – базовый перевозчик аэропортов "Пулково" (Санкт-Петербург), "Шереметьево" (Москва), Красноярска и Сочи.