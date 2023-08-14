https://ria.ru/20230814/reys-1889930762.html

Авиакомпания "Россия" с 5 сентября запускает еще один рейс на Кубу

Авиакомпания "Россия" с 5 сентября запускает еще один рейс на Кубу - РИА Новости, 14.08.2023

Авиакомпания "Россия" с 5 сентября запускает еще один рейс на Кубу

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 5 сентября 2023 года запускает еще один рейс из Москвы в кубинский Варадеро - по вторникам, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:36

2023-08-14T12:36

2023-08-14T14:27

москва

варадеро

аэрофлот

россия (авиакомпания)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 5 сентября 2023 года запускает еще один рейс из Москвы в кубинский Варадеро - по вторникам, сообщила компания. Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные рейсы из Москвы в Варадеро. Авиакомпания "Россия" с этого времени выполняет рейсы по четвергам и субботам. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил РИА Новости, что в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться. "Авиакомпания увеличивает частоту полетов Москва – Варадеро. Общая частота полетов на популярный кубинский курорт с 5 сентября составит 3 раза в неделю. Авиабилеты уже доступны в продаже на сайте "Аэрофлота", - говорится в сообщении перевозчика. Согласно расписанию, рейсы Москва – Варадеро планируются по вторникам, четвергам и субботам. Вылет SU/FV6927 из Москвы в 9.10, прилет в Варадеро в 15.30. Вылет обратного SU/FV6928 в 19.10, прилет в 14.45 следующего дня. Время указано местное для каждого аэропорта. "Россия" на рейсах между Москвой и Варадеро эксплуатирует широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры Boeing 777. Общее количество мест на борту – 457 (436 в классе эконом и 21 в классе бизнес). Согласно правилам въезда на Кубу, каждый пассажир обязан заполнить за 48 часов до вылета электронную анкету на сайте. Полученный QR-код нужно предъявить в бумажном виде или на экране мобильного устройства во время регистрации на рейс, а также по прибытии. Туристическая виза для въезда на Кубу для россиян, путешествующих с целью отдыха, не требуется. Авиакомпания "Россия" входит в группу Аэрофлот, является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 135 самолетов, из которых 78 Superjet 100. В коллективе авиакомпании более 7 тысяч человек. "Россия" – базовый перевозчик аэропортов "Пулково" (Санкт-Петербург), "Шереметьево" (Москва), Красноярска и Сочи.

https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888230379.html

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Артем Смирнов

москва, варадеро, аэрофлот, россия (авиакомпания), новости - туризм