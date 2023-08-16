СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings
Против Red Wings возбудили дело из-за оказания небезопасных услуг при перевозках
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Против авиакомпании Red Wings возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.
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"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings (часть 1 статьи 238 УК)", — указали в ведомстве.
По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию воздушного судна работники авиакомпании Red Wings приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) с 406 пассажирами на борту "при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".
"В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха", — подчеркнули в управлении.
Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ведомство проверит другие возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.
Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг авиакомпанией.