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СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 16.08.2023
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Туризм
 
11:47 16.08.2023 (обновлено: 12:21 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/redwings-1890364004.html
СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings
СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 16.08.2023
СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings
Против авиакомпании Red Wings возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:47
2023-08-16T12:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
россия
александр бастрыкин
red wings airlines
новости - туризм
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Против авиакомпании Red Wings возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.&quot;Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings (часть 1 статьи 238 УК)&quot;, — указали в ведомстве.По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию воздушного судна работники авиакомпании Red Wings приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) с 406 пассажирами на борту "при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования"."В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха", — подчеркнули в управлении.Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ведомство проверит другие возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг авиакомпанией.
https://ria.ru/20230814/rosaviatsiya-1889922234.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, red wings airlines, новости - туризм
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Россия, Александр Бастрыкин, Red Wings Airlines, Новости - Туризм
СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings

Против Red Wings возбудили дело из-за оказания небезопасных услуг при перевозках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Против авиакомпании Red Wings возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.
«

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings (часть 1 статьи 238 УК)", — указали в ведомстве.

По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию воздушного судна работники авиакомпании Red Wings приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) с 406 пассажирами на борту "при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".
"В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха", — подчеркнули в управлении.
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Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ведомство проверит другие возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.
Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг авиакомпанией.
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