https://ria.ru/20230816/redwings-1890364004.html

СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings

СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 16.08.2023

СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings

Против авиакомпании Red Wings возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:47

2023-08-16T11:47

2023-08-16T12:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

туризм

россия

александр бастрыкин

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новости - туризм

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Против авиакомпании Red Wings возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings (часть 1 статьи 238 УК)", — указали в ведомстве.По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию воздушного судна работники авиакомпании Red Wings приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) с 406 пассажирами на борту "при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования"."В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха", — подчеркнули в управлении.Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ведомство проверит другие возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг авиакомпанией.

https://ria.ru/20230814/rosaviatsiya-1889922234.html

https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, red wings airlines, новости - туризм