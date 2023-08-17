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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты - РИА Новости, 17.08.2023
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Туризм
 
15:20 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/reysy-1890604236.html
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты - РИА Новости, 17.08.2023
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты
Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и в индийский РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:20
2023-08-17T15:20
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екатеринбург
бангкок
таиланд
аэрофлот
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и в индийский штат Гоа, сообщил журналистам руководитель представительства перевозчика в уральской столице Антон Муска. "Будет выполняться рейс Екатеринбург – Бангкок. Сейчас происходит договоренность, согласование слотов с нашим аэропортом, с аэропортом прибытия. Соответственно в зимний период мы запустим прямой рейс на Бангкок, а также в Объединенные Арабские Эмираты. В зимний период времени мы также будем выполнять авиасообщение с Индией, то есть мы полетим в Гоа", – сказал Муска. По его словам, в зимнем расписании сохранятся рейсы из столицы Урала в Стамбул, Минеральные Воды и Сочи.
https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Екатеринбург, Бангкок, Таиланд, Аэрофлот, ОАЭ, Индия, Гоа, куда можно лететь, Отдых на море
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты

"Аэрофлот" в зимнем сезоне ставит рейсы из Екатеринбурга в Бангкок, ОАЭ и на Гоа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и в индийский штат Гоа, сообщил журналистам руководитель представительства перевозчика в уральской столице Антон Муска.
"Будет выполняться рейс Екатеринбург – Бангкок. Сейчас происходит договоренность, согласование слотов с нашим аэропортом, с аэропортом прибытия. Соответственно в зимний период мы запустим прямой рейс на Бангкок, а также в Объединенные Арабские Эмираты. В зимний период времени мы также будем выполнять авиасообщение с Индией, то есть мы полетим в Гоа", – сказал Муска.
По его словам, в зимнем расписании сохранятся рейсы из столицы Урала в Стамбул, Минеральные Воды и Сочи.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЕкатеринбургБангкокТаиландАэрофлотОАЭИндияГоакуда можно лететьОтдых на море
 
 
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