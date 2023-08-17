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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты - РИА Новости, 17.08.2023
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты
Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и в индийский РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:20
2023-08-17T15:20
2023-08-17T15:20
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и в индийский штат Гоа, сообщил журналистам руководитель представительства перевозчика в уральской столице Антон Муска. "Будет выполняться рейс Екатеринбург – Бангкок. Сейчас происходит договоренность, согласование слотов с нашим аэропортом, с аэропортом прибытия. Соответственно в зимний период мы запустим прямой рейс на Бангкок, а также в Объединенные Арабские Эмираты. В зимний период времени мы также будем выполнять авиасообщение с Индией, то есть мы полетим в Гоа", – сказал Муска. По его словам, в зимнем расписании сохранятся рейсы из столицы Урала в Стамбул, Минеральные Воды и Сочи.
https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты
"Аэрофлот" в зимнем сезоне ставит рейсы из Екатеринбурга в Бангкок, ОАЭ и на Гоа