https://ria.ru/20230817/reysy-1890604236.html

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты - РИА Новости, 17.08.2023

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты

Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и в индийский РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:20

2023-08-17T15:20

2023-08-17T15:20

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

екатеринбург

бангкок

таиланд

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16453bf16aec583f8ebe3b58da6ee512.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и в индийский штат Гоа, сообщил журналистам руководитель представительства перевозчика в уральской столице Антон Муска. "Будет выполняться рейс Екатеринбург – Бангкок. Сейчас происходит договоренность, согласование слотов с нашим аэропортом, с аэропортом прибытия. Соответственно в зимний период мы запустим прямой рейс на Бангкок, а также в Объединенные Арабские Эмираты. В зимний период времени мы также будем выполнять авиасообщение с Индией, то есть мы полетим в Гоа", – сказал Муска. По его словам, в зимнем расписании сохранятся рейсы из столицы Урала в Стамбул, Минеральные Воды и Сочи.

https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html

екатеринбург

бангкок

таиланд

оаэ

индия

гоа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, екатеринбург, бангкок, таиланд, аэрофлот, оаэ, индия, гоа, куда можно лететь, отдых на море