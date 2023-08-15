https://ria.ru/20230815/vetnam-1890120810.html

Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз

Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз - РИА Новости, 15.08.2023

Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз

Власти Вьетнама объявили о смягчении визовых требований и продлении срока пребывания туристов с электронными визами в стране с 45 до 90 дней, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:42

2023-08-15T09:42

2023-08-15T09:48

туризм

новости - туризм

вьетнам

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733703_0:115:2471:1505_1920x0_80_0_0_7dedc39a9fff4aa44b93534f4cb92eff.jpg

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Власти Вьетнама объявили о смягчении визовых требований и продлении срока пребывания туристов с электронными визами в стране с 45 до 90 дней, сообщает вьетнамская газета Vietnam News. В июне власти Вьетнама приняли решение облегчить ряд требований для иностранных туристов. В частности, было принято решение с 15 августа продлить срок действия туристических электронных виз во Вьетнаме с 30 до 90 дней. После получения такой электронной визы иностранец сможет многократно въезжать в Вьетнам и выезжать из страны. "Одним из ключевых изменений является то, что туристам с электронными визами (e-visas) теперь будет разрешено оставаться на срок до 90 дней вместо прежних 30 дней. Это означает, что они могут въезжать и выезжать из Вьетнама несколько раз в течение этих 90 дней без необходимости каждый раз подавать заявление на получение новой визы. Кроме того, гражданам стран, которым Вьетнам разрешает въезд без виз, теперь будет разрешено оставаться на срок до 45 дней, по сравнению с предыдущими 15 днями", - пишет издание со ссылкой на заявление властей страны. Новая смягченная политика направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны стран региона, особенно после того, как страны сняли ограничения, связанные с пандемией. В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о своих планах открытия границ. За первые семь месяцев 2023 года Вьетнам посетило почти 6,6 миллиона туристов, что близко к цели, поставленной на весь год.

https://ria.ru/20230810/vizy-1889279584.html

вьетнам

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, вьетнам, китай