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Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
09:42 15.08.2023 (обновлено: 09:48 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vetnam-1890120810.html
Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз
Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз - РИА Новости, 15.08.2023
Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз
Власти Вьетнама объявили о смягчении визовых требований и продлении срока пребывания туристов с электронными визами в стране с 45 до 90 дней, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:42
2023-08-15T09:48
туризм
новости - туризм
вьетнам
китай
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ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Власти Вьетнама объявили о смягчении визовых требований и продлении срока пребывания туристов с электронными визами в стране с 45 до 90 дней, сообщает вьетнамская газета Vietnam News. В июне власти Вьетнама приняли решение облегчить ряд требований для иностранных туристов. В частности, было принято решение с 15 августа продлить срок действия туристических электронных виз во Вьетнаме с 30 до 90 дней. После получения такой электронной визы иностранец сможет многократно въезжать в Вьетнам и выезжать из страны. "Одним из ключевых изменений является то, что туристам с электронными визами (e-visas) теперь будет разрешено оставаться на срок до 90 дней вместо прежних 30 дней. Это означает, что они могут въезжать и выезжать из Вьетнама несколько раз в течение этих 90 дней без необходимости каждый раз подавать заявление на получение новой визы. Кроме того, гражданам стран, которым Вьетнам разрешает въезд без виз, теперь будет разрешено оставаться на срок до 45 дней, по сравнению с предыдущими 15 днями", - пишет издание со ссылкой на заявление властей страны. Новая смягченная политика направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны стран региона, особенно после того, как страны сняли ограничения, связанные с пандемией. В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о своих планах открытия границ. За первые семь месяцев 2023 года Вьетнам посетило почти 6,6 миллиона туристов, что близко к цели, поставленной на весь год.
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новости - туризм, вьетнам, китай
Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Китай
Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз

Вьетнам увеличил срок действия электронных туристических виз с 45 до 90 дней

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкТуристы в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Туристы в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Туристы в курортном городе Нячанг во Вьетнаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Власти Вьетнама объявили о смягчении визовых требований и продлении срока пребывания туристов с электронными визами в стране с 45 до 90 дней, сообщает вьетнамская газета Vietnam News.
В июне власти Вьетнама приняли решение облегчить ряд требований для иностранных туристов. В частности, было принято решение с 15 августа продлить срок действия туристических электронных виз во Вьетнаме с 30 до 90 дней. После получения такой электронной визы иностранец сможет многократно въезжать в Вьетнам и выезжать из страны.
"Одним из ключевых изменений является то, что туристам с электронными визами (e-visas) теперь будет разрешено оставаться на срок до 90 дней вместо прежних 30 дней. Это означает, что они могут въезжать и выезжать из Вьетнама несколько раз в течение этих 90 дней без необходимости каждый раз подавать заявление на получение новой визы. Кроме того, гражданам стран, которым Вьетнам разрешает въезд без виз, теперь будет разрешено оставаться на срок до 45 дней, по сравнению с предыдущими 15 днями", - пишет издание со ссылкой на заявление властей страны.
Новая смягченная политика направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны стран региона, особенно после того, как страны сняли ограничения, связанные с пандемией. В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о своих планах открытия границ. За первые семь месяцев 2023 года Вьетнам посетило почти 6,6 миллиона туристов, что близко к цели, поставленной на весь год.
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