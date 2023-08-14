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Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили - РИА Новости, 14.08.2023
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16:22 14.08.2023 (обновлено: 16:31 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/covid-19-1890004126.html
Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили
Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили - РИА Новости, 14.08.2023
Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили
Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа, соответствующее постановление ведомства опубликовано на... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:22
2023-08-14T16:31
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа, соответствующее постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации."Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", - говорится в документе.Согласно вносимым изменениям, отменяется анкетирование для прилетающих из-за рубежа пассажиров.Кроме того, выборочное тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсах из любых стран.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус covid-19
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Коронавирус COVID-19
Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

© РИА Новости / Виталий БелоусовПассажир возле стойки регистрации в аэропорту
Пассажир возле стойки регистрации в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пассажир возле стойки регистрации в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа, соответствующее постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", - говорится в документе.
Согласно вносимым изменениям, отменяется анкетирование для прилетающих из-за рубежа пассажиров.
Кроме того, выборочное тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсах из любых стран.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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