https://ria.ru/20230814/covid-19-1890004126.html

Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили

Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили - РИА Новости, 14.08.2023

Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили

Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа, соответствующее постановление ведомства опубликовано на... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:22

2023-08-14T16:22

2023-08-14T16:31

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа, соответствующее постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации."Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", - говорится в документе.Согласно вносимым изменениям, отменяется анкетирование для прилетающих из-за рубежа пассажиров.Кроме того, выборочное тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсах из любых стран.

https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус covid-19