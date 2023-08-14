https://ria.ru/20230814/covid-19-1890004126.html
Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили
Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили - РИА Новости, 14.08.2023
Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили
Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа, соответствующее постановление ведомства опубликовано на... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:22
2023-08-14T16:22
2023-08-14T16:31
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа, соответствующее постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации."Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", - говорится в документе.Согласно вносимым изменениям, отменяется анкетирование для прилетающих из-за рубежа пассажиров.Кроме того, выборочное тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсах из любых стран.
https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус covid-19
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Коронавирус COVID-19
Анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа отменили
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа