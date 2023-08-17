Рейтинг@Mail.ru
Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:57 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/aviakompaniya-1890665834.html
Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов
Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов - РИА Новости, 17.08.2023
Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов
Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:57
2023-08-17T17:57
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
дубай
владикавказ
махачкала
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25947bf7426f09b51d2c72f7431de143.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания, сообщает пресс-служба авиакомпании.Полеты по этому маршруту начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы (Внуково). Также с 4 октября "Победа" начнет летать в Дубай из Махачкалы и с 31 октября – из Волгограда.
https://ria.ru/20230720/pobeda-1885283553.html
дубай
владикавказ
махачкала
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbee3ea7670f81153d19c0c38aff4133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, дубай, владикавказ, махачкала, волгоград, победа (авиакомпания)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дубай, Владикавказ, Махачкала, Волгоград, Победа (авиакомпания)
Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов

Лоукостер "Победа" открывает рейсы в ОАЭ из Владикавказа, Махачкалы и Волгограда

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Анастасия Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Полеты по этому маршруту начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы (Внуково).

Также с 4 октября "Победа" начнет летать в Дубай из Махачкалы и с 31 октября – из Волгограда.
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Победа" запустит рейсы в Дубай из еще одного российского города
20 июля, 15:22
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыДубайВладикавказМахачкалаВолгоградПобеда (авиакомпания)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала