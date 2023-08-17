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Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов
Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов - РИА Новости, 17.08.2023
Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов
Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:57
2023-08-17T17:57
2023-08-17T17:57
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания, сообщает пресс-служба авиакомпании.Полеты по этому маршруту начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы (Внуково). Также с 4 октября "Победа" начнет летать в Дубай из Махачкалы и с 31 октября – из Волгограда.
https://ria.ru/20230720/pobeda-1885283553.html
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РИА Новости
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Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов
Лоукостер "Победа" открывает рейсы в ОАЭ из Владикавказа, Махачкалы и Волгограда