https://ria.ru/20230817/aviakompaniya-1890665834.html

Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов

Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов - РИА Новости, 17.08.2023

Российский лоукостер откроет рейсы в ОАЭ из регионов

Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:57

2023-08-17T17:57

2023-08-17T17:57

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания, сообщает пресс-служба авиакомпании.Полеты по этому маршруту начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы (Внуково). Также с 4 октября "Победа" начнет летать в Дубай из Махачкалы и с 31 октября – из Волгограда.

https://ria.ru/20230720/pobeda-1885283553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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