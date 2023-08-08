https://ria.ru/20230808/gusman-1888588696.html

Биография Юлия Гусмана

Биография Юлия Гусмана - РИА Новости, 08.08.2023

Биография Юлия Гусмана

Режиссер и телеведущий Юлий Соломонович Гусман родился 8 августа 1943 года в городе Баку Азербайджанской ССР (ныне Азербайджанская Республика) в семье военного... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T02:30

2023-08-08T02:30

2023-08-08T02:30

справки

баку

юлий гусман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95464/41/954644163_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_41e641fbe5cfe3857a9e349806fd998a.jpg

Режиссер и телеведущий Юлий Соломонович Гусман родился 8 августа 1943 года в городе Баку Азербайджанской ССР (ныне Азербайджанская Республика) в семье военного врача, доктора медицинских наук Соломона Гусмана и доктора педагогических наук, профессора Азербайджанского института иностранных языков (ныне Азербайджанский университет языков) Лолы Барсук.В 1966 году окончил Азербайджанский медицинский институт имени Наримана Нариманова (ныне Азербайджанский медицинский университет) по специальности "врач-психиатр", в 1970 году – аспирантуру при Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева по специальности "психология и психиатрия". В 1973 году Юлий Гусман окончил Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров (ныне Высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Г.Н. Данелии) при Госкино СССР (курс Леонида Трауберга и Георгия Данелии). В 1964 году, в студенческие годы, Гусман вместе с друзьями создал бакинский Клуб веселых и находчивых (КВН).В 1965-1972 годах он был капитаном бакинской команды КВН, ставшей неоднократным чемпионом СССР и завоевавшей Кубок чемпионов СССР.В 1965-1968 годах работал инструктором, заведующим сектором ЦК ЛКСМ Азербайджана. С 1973 года Юлий Гусман работал режиссером-постановщиком на киностудии "Азербайджанфильм".В этот период он снял киноленты "В один прекрасный день" (1976), "Дачный домик для одной семьи" (1978), двухсерийный приключенческий телефильм "Не бойся, я с тобой!" (1981), "Льдина в теплом море" (1983), "Что такое Ералаш?" (1986). Был режиссером выпусков сатирического киножурнала "Мозалан". В 1976-1984 годах был художественным руководителем Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии имени Шихали Курбанова (ныне Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). В 1986 году на сцене театра Гусман поставил спектакль "Дракон".В 1982 году вместе с Иосифом Гольдиным Гусман подготовил сценарий и провел по предложению советского посла в США Анатолия Добрынина и распоряжению председателя Государственного комитета по радио и телевещанию при Совете СССР Сергея Лапина первый в истории космический телемост между СССР и США.С 1984 по 1985 год Гусман был главным режиссером Азербайджанского государственного театра песни (ныне Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутова).На сцене Азербайджанского театра юного зрителя имени М. Горького (ныне Азербайджанский государственный театр юного зрителя) Гусман поставил мюзикл Максима Дунаевского "Три мушкетера" (1975).Юлий Гусман много работал за границей. Он руководил постановками спектаклей в США, Японии, Китае. В 1988 году в Детском театре в Далласе (США) Гусман поставил "Дитя мира" с участием детей разных народов.В 1989 году в том же Детском театре Далласа Гусман работал над мюзиклом "Дракон".В 1988-2002 годах, после переезда в Москву, Юлий Гусман занимал должность директора Центрального Дома кинематографистов (ЦДК). При его участии началось издание газеты "Дом кино", создан собственный телевизионный центр.В 1993-1995 годах Юлий Гусман избирался депутатом Государственной Думы первого созыва, был членом фракции "Выбор России", являлся заместителем председателя комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам геополитики.В 1996-2000 годах на телевидении Гусман вел публицистическую программу "Тема" телекомпании ВИD на канале ОРТ. В 1999 году был ведущим еженедельной развлекательной телевизионной программы "Вечер с Юлием Гусманом" (ОРТ).В 2007 году вместе с Семеном Чайкой был соведущим программы "Парк культуры и отдыха имени Юлия Гусмана" на радио "СИТИ-FM".Юлием Гусманом был поставлен ряд театральных спектаклей. В 2005 году на сцене Центрального академического театра Российской армии специально для народного артиста СССР Владимира Зельдина Гусман поставил знаменитый бродвейский мюзикл "Человек из Ла Манчи" (по мотивам романа Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот"). В 2010 году к 95-летию Зельдина осуществил постановку спектакля "Танцы с учителем". В 2006 году Юлий Гусман вернулся в кино, сняв фантастическую комедию "Парк советского периода". В 2013 году было снято продолжение известного фильма "Не бойся, я с тобой" -"Не бойся, я с тобой! 1919". К обоим фильмам Гусман также написал сценарии и был их продюсером.Художественный руководитель Российской академии кинематографических искусств "Ника", входит в совет академии. Член Союза театральных деятелей Российской Федерации, Союза журналистов России, Союза кинематографистов Российской Федерации, Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России.Был многолетним постоянным членом жюри КВН.Заслуженный деятель искусств России (1993). Награжден орденом Дружбы (2004). Имеет благодарность президента Российской Федерации (1996). Народный артист Азербайджана (2002), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1985).Награжден азербайджанскими орденами "Слава" (2013) и "Дружба" (2018). Юлий Гусман женат, у него есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, баку, юлий гусман