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РИА Новости
Культура

Гусман прокомментировал ситуацию вокруг авторских прав на бренд КВН

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКинорежиссер Юлий Гусман
Кинорежиссер Юлий Гусман
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что ничего не знает о судебных исках и решениях в отношении авторских прав на бренд передачи, но ему противна попытка что-то "урвать" у Александра Маслякова.
Компания "Группа 7" оспаривает в Суде по интеллектуальным правам (СИП) предоставление прав на признанный общеизвестным товарный знак "КВН" компании Александра Маслякова "АМИК", следует из опубликованных материалов суда и Роспатента.
Как указывает заявитель, аббревиатура "КВН" представляет собой название книги "КВН. Клуб веселых и находчивых", написанной в 1965 году создателями передачи Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7".
"Я не видел ни документов, ни исков, ни каких-то решений, сложно комментировать. Могу лишь сказать, что в СССР все было государственное, и тот наш КВН умер в 1972 году. Мы его оплакали и в 1986 году возродили новый КВН. Масляков положил жизнь на то, чтобы все это дело происходило. И сейчас какие-то люди стали качать права по поводу товарного знака, чтобы что-то урвать, мне это противно", - сказал Гусман РИА Новости.
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По мнению истца, аббревиатура "КВН" благодаря телепередачам стала общеизвестной задолго до того, как компания "АМИК" зарегистрировала товарный знак в 2010 году без согласия авторов литературного произведения и первых сценариев.
"Группа 7" в апреле 2018 года подала возражение в Роспатент на предоставление правовой охраны товарному знаку "КВН", зарегистрированному на "АМИК". Патентное ведомство отклонило претензии, согласившись с доводами "АМИК", заявившей, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым.
Роспатент в феврале отказался лишить компанию Маслякова прав на бренд "КВН", и сейчас "Группа 7" требует в суде признать это решение ведомства незаконным. Предварительные слушания по ее заявлению пройдут в СИП 19 августа. Кроме того, в настоящее время "Группа 7" оспаривает решение ФАС, которая признала недобросовестной конкуренцией использование обозначения "КВН" на ее интернет-сайте.
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КультураКВНЮлий ГусманАлександр Масляков
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