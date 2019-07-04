Гусман прокомментировал ситуацию вокруг авторских прав на бренд КВН

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что ничего не знает о судебных исках и решениях в отношении авторских прав на бренд передачи, но ему противна попытка что-то "урвать" у Александра Маслякова.

Компания "Группа 7" оспаривает в Суде по интеллектуальным правам (СИП) предоставление прав на признанный общеизвестным товарный знак "КВН" компании Александра Маслякова "АМИК", следует из опубликованных материалов суда и Роспатента.

Как указывает заявитель, аббревиатура "КВН" представляет собой название книги "КВН. Клуб веселых и находчивых", написанной в 1965 году создателями передачи Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7".

"Я не видел ни документов, ни исков, ни каких-то решений, сложно комментировать. Могу лишь сказать, что в СССР все было государственное, и тот наш КВН умер в 1972 году. Мы его оплакали и в 1986 году возродили новый КВН. Масляков положил жизнь на то, чтобы все это дело происходило. И сейчас какие-то люди стали качать права по поводу товарного знака, чтобы что-то урвать, мне это противно", - сказал Гусман РИА Новости.

По мнению истца, аббревиатура "КВН" благодаря телепередачам стала общеизвестной задолго до того, как компания "АМИК" зарегистрировала товарный знак в 2010 году без согласия авторов литературного произведения и первых сценариев.

"Группа 7" в апреле 2018 года подала возражение в Роспатент на предоставление правовой охраны товарному знаку "КВН", зарегистрированному на "АМИК". Патентное ведомство отклонило претензии, согласившись с доводами "АМИК", заявившей, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым.