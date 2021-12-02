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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211202/gusman-1761833912.html
Гусман пояснил суть конфликта с Познером
Гусман пояснил суть конфликта с Познером - РИА Новости, 02.12.2021
Гусман пояснил суть конфликта с Познером
Юлий Гусман пояснил суть небольшого конфликта с Владимиром Познером во время работы над телемостами между СССР и США. Их проведение часто связывают с именем... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:28
2021-12-02T15:28
шоубиз
знаменитости
владимир познер
юлий гусман
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юлий Гусман пояснил суть небольшого конфликта с Владимиром Познером во время работы над телемостами между СССР и США. Их проведение часто связывают с именем журналиста, хотя, по словам Гусмана, в самых первых телемостах Познер не принимал участия.В интервью на YouTube-канале RTVI Юлий Соломонович рассказал, что Познер появился в качестве ведущего в третьем телемосте. Решение пригласить молодого журналиста было связано с его хорошим знанием английского языка.Ранее Владимир Познер назвал Россию женской страной.
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знаменитости, владимир познер, юлий гусман, шоу-бизнес
15:28 02.12.2021
 
Гусман пояснил суть конфликта с Познером

Гусман пояснил суть конфликта с Познером во время работы над телемостами между СССР и США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Юлий Гусман
Режиссер Юлий Гусман - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юлий Гусман пояснил суть небольшого конфликта с Владимиром Познером во время работы над телемостами между СССР и США. Их проведение часто связывают с именем журналиста, хотя, по словам Гусмана, в самых первых телемостах Познер не принимал участия.

"Я был режиссером. Когда возникали недавно некоторые споры о том, кто же придумал первый телемост, у меня даже был кассовый чек, когда я получил за это первый гонорар", – рассказал Гусман.

В интервью на YouTube-канале RTVI Юлий Соломонович рассказал, что Познер появился в качестве ведущего в третьем телемосте. Решение пригласить молодого журналиста было связано с его хорошим знанием английского языка.

"Сценарист Иосиф Гольдин мне сказал, что в иностранной редакции есть замечательный парень – Володя Познер. Пригласили. Действительно, пришел обаятельный, он и сегодня обаятельный, человек. Он блестяще провел этот мост, я говорил ему комплименты, что он гений, а он – что я гениальный режиссер. Все было замечательно. А потом так дороги разошлись", – заключил Гусман.

Ранее Владимир Познер назвал Россию женской страной.
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ШоубизЗнаменитостиВладимир ПознерЮлий ГусманШоу-бизнес
 
 
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