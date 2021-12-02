https://ria.ru/20211202/gusman-1761833912.html

Гусман пояснил суть конфликта с Познером

Гусман пояснил суть конфликта с Познером - РИА Новости, 02.12.2021

Гусман пояснил суть конфликта с Познером

Юлий Гусман пояснил суть небольшого конфликта с Владимиром Познером во время работы над телемостами между СССР и США. Их проведение часто связывают с именем... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:28

2021-12-02T15:28

2021-12-02T15:28

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владимир познер

юлий гусман

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юлий Гусман пояснил суть небольшого конфликта с Владимиром Познером во время работы над телемостами между СССР и США. Их проведение часто связывают с именем журналиста, хотя, по словам Гусмана, в самых первых телемостах Познер не принимал участия.В интервью на YouTube-канале RTVI Юлий Соломонович рассказал, что Познер появился в качестве ведущего в третьем телемосте. Решение пригласить молодого журналиста было связано с его хорошим знанием английского языка.Ранее Владимир Познер назвал Россию женской страной.

https://ria.ru/20210418/pushkin-1728819457.html

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знаменитости, владимир познер, юлий гусман, шоу-бизнес