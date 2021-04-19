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Познер назвал Россию женской страной
Познер назвал Россию женской страной
Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о достоинствах российских женщин и заявил, что предпочитает матриархат. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:13
2021-04-19T16:09
россия
владимир познер
общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о достоинствах российских женщин и заявил, что предпочитает матриархат.В интервью журналистке Алене Долецкой для ютьюб-канала Masters of Taste телеведущий заявил, что женщины в России обладают рядом преимуществ перед мужчинами. Они успевают работать, вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, при этом необыкновенно красивые и сильные, сказал журналист. В то же время мужчины, по его мнению, "ноющие и пьющие" и среди них мало красивых."Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Россия, конечно, женская страна", — заявил Познер, отметив, что не понимает пословиц вроде "курица не птица, баба не человек", "баба с возу — кобыле легче".
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россия, владимир познер, общество

Познер назвал Россию женской страной

15:13 19.04.2021 (обновлено: 16:09 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о достоинствах российских женщин и заявил, что предпочитает матриархат.
В интервью журналистке Алене Долецкой для ютьюб-канала Masters of Taste телеведущий заявил, что женщины в России обладают рядом преимуществ перед мужчинами.
Они успевают работать, вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, при этом необыкновенно красивые и сильные, сказал журналист. В то же время мужчины, по его мнению, "ноющие и пьющие" и среди них мало красивых.
"Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Россия, конечно, женская страна", — заявил Познер, отметив, что не понимает пословиц вроде "курица не птица, баба не человек", "баба с возу — кобыле легче".
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