https://ria.ru/20210419/pozner-1728948027.html

Познер назвал Россию женской страной

Познер назвал Россию женской страной

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о достоинствах российских женщин и заявил, что предпочитает матриархат. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:13

2021-04-19T15:13

2021-04-19T16:09

россия

владимир познер

общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о достоинствах российских женщин и заявил, что предпочитает матриархат.В интервью журналистке Алене Долецкой для ютьюб-канала Masters of Taste телеведущий заявил, что женщины в России обладают рядом преимуществ перед мужчинами. Они успевают работать, вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, при этом необыкновенно красивые и сильные, сказал журналист. В то же время мужчины, по его мнению, "ноющие и пьющие" и среди них мало красивых."Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Россия, конечно, женская страна", — заявил Познер, отметив, что не понимает пословиц вроде "курица не птица, баба не человек", "баба с возу — кобыле легче".

https://ria.ru/20210418/pushkin-1728819457.html

россия

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2021

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россия, владимир познер, общество