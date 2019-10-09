Гусман удивился словам стендап-комика о необходимости платить взносы в КВН

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Режиссер и постоянный член КВН Юлий Гусман заявил " Режиссер и постоянный член КВН Юлий Гусман заявил " 360 ", что не знает о взносах, которые якобы должны платить команды.

Ранее бывший участник КВН и стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, что для выступления в КВН нужно заплатить определенную сумму.

Гусман рассказал, что не впервые слышит слухи и сплетни о "Клубе веселых и находчивых". Он предположил, что взносы могут быть на оплату гостиниц или проезда.

"Но никогда в жизни ... лично я с этим не сталкивался", — заявил он.

Режиссер отметил, что продюсерский центр Маслякова и программы, которые он выпускает, существуют за счет самоокупаемости. По его словам, если взносы и существуют, то они направлены на организацию мероприятий.

Кроме того, Гусман рассказал, что членам жюри команды не платят.