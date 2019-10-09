Гусман удивился словам стендап-комика о необходимости платить взносы в КВН

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Режиссер и постоянный член КВН Юлий Гусман заявил "360", что не знает о взносах, которые якобы должны платить команды.
Ранее бывший участник КВН и стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, что для выступления в КВН нужно заплатить определенную сумму.
Гусман рассказал, что не впервые слышит слухи и сплетни о "Клубе веселых и находчивых". Он предположил, что взносы могут быть на оплату гостиниц или проезда.
"Но никогда в жизни ... лично я с этим не сталкивался", — заявил он.
Режиссер отметил, что продюсерский центр Маслякова и программы, которые он выпускает, существуют за счет самоокупаемости. По его словам, если взносы и существуют, то они направлены на организацию мероприятий.
Кроме того, Гусман рассказал, что членам жюри команды не платят.
"Трудно представить этих богатых и обеспеченных, ярких и сильных людей, которые входят в состав жюри, я не себя имею в виду, типа Константина Львовича Эрнста. Я не представляю, что ему дадут пять тысяч рублей и попросят поднять пятерку, или 50 тысяч", — заявил он.