С Юлия Гусмана взыскали долг за коммуналку
Фонд капитального ремонта Москвы через суд взыскал задолженность за коммунальные платежи с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана, следует из судебных материалов РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T04:24:00+03:00
культура
жкх
москва
юлий гусман
москва
жкх, москва, юлий гусман
Культура, ЖКХ, Москва, Юлий Гусман
Суд в Москве взыскал с Юлия Гусмана 4 тысячи рублей долга за коммуналку