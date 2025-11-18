Рейтинг@Mail.ru
С Юлия Гусмана взыскали долг за коммуналку
Культура
Культура
 
04:24 18.11.2025
С Юлия Гусмана взыскали долг за коммуналку
С Юлия Гусмана взыскали долг за коммуналку - РИА Новости, 18.11.2025
С Юлия Гусмана взыскали долг за коммуналку
Фонд капитального ремонта Москвы через суд взыскал задолженность за коммунальные платежи с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана, следует из судебных материалов
Юлий Гусман
Культура, ЖКХ, Москва, Юлий Гусман
С Юлия Гусмана взыскали долг за коммуналку

Суд в Москве взыскал с Юлия Гусмана 4 тысячи рублей долга за коммуналку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Юлий Гусман - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Юлий Гусман. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фонд капитального ремонта Москвы через суд взыскал задолженность за коммунальные платежи с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
"Заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", - указано в материалах.
Ранее в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции сообщалось, что Фонд капитального ремонта города Москвы просил взыскать с Гусмана 4122 рубля.
Режиссер Юлий Гусман - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана
15 ноября, 13:34
 
