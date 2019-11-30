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РИА Новости

Гусман прокомментировал слова Светлакова о вырезанной из КВН шутке

14:29 30.11.2019 (обновлено: 16:39 30.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКинорежиссер Юлий Гусман
Кинорежиссер Юлий Гусман
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал радиостанции "Говорит Москва", что не знает, почему шутка Сергея Светлакова не попала в эфир выступления "Встречи выпускников" в Екатеринбурге.
Режиссер подчеркнул, что не помнит случаев, когда в КВН вырезали шутки из-за цензуры. При этом он отметил, что редактор имеет право вырезать шутку, если сочтет ее неудачной.

"Мне кажется, это вкусовые вещи. Я, как судья, определяю шутку в меру своего знания, понимания, опыта", — заявил Гусман.

По его словам, жена Александра Маслякова Светлана может корректировать итоговый вариант программы.

"Возможно, какие-то шутки ей кажутся, как человеку, который должен это транслировать на миллионную аудиторию, более или менее удачными. Она имеет на это право как режиссер", — заключил Гусман.

Светлаков рассказал о вырезанной шутке в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Он пояснил, что подшутил над Гусманом, который не оценил разминку его команды "Уральские пельмени". После плохих оценок жюри Светлаков спустился к Гусману и, изображая персонажа из шоу "Наша Russia", сообщил всему залу адрес отеля, где тот живет, а затем пожелал ему "хорошего уральского вечера".
Режиссер Юлий Гусман
13 марта, 18:26
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Шоу-бизнесКВНЮлий ГусманСергей СветлаковЕкатеринбург
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