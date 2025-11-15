Рейтинг@Mail.ru
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана
13:34 15.11.2025
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана
Фонд капитального ремонта Москвы просит взыскать задолженность с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана, сообщают суды общей юрисдикции. РИА Новости, 15.11.2025
происшествия, москва, юлий гусман
Культура, Происшествия, Москва, Юлий Гусман
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана

Телеведущий Гусман задолжал Фонду капремонта Москвы 4122 рубля

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкРежиссер Юлий Гусман
Режиссер Юлий Гусман - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Режиссер Юлий Гусман. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фонд капитального ремонта Москвы просит взыскать задолженность с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана, сообщают суды общей юрисдикции.
"Мировому судье судебного участка №271 района Лефортово города Москвы поступило заявление о вынесении судебного приказа в отношении Юлия Гусмана. Фонд капитального ремонта города Москвы просит взыскать с должника 4122 рубля", - говорится в сообщении Telegram-канала судов.
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ
