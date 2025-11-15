https://ria.ru/20251115/fond-2055165637.html
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана
Фонд капитального ремонта Москвы просит взыскать задолженность с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана, сообщают суды общей юрисдикции. РИА Новости, 15.11.2025
Фонд капремонта Москвы попросил взыскать долг с телеведущего Гусмана
Телеведущий Гусман задолжал Фонду капремонта Москвы 4122 рубля